Un centenar de jóvenes, convocados por redes sociales, provoca disturbios en Barcelona

Un joven apedrea una marquesina durante los disturbios en Barcelona. Alberto Estevez | EFE

El entorno de la plaza de Cataluña, en el centro de Barcelona, fue testigo de las barricadas provocadas por un centenar de activistas, convocados a través de las redes sociales. Aunque en los disturbios no se produjeron heridos y detenidos, según las primeras informaciones, los manifestantes quemaron mobiliario urbano y provocaron el cierre de varios establecimientos comerciales, después de que una decena de jóvenes arrojase contra sus escaparates piedras y bengalas.

Algunos de los manifestantes, que partieron a las 18.30 tras una pancarta en la que podía leerse Contra el sistema, instis en lluita (Contra el sistema, institutos en lucha) prendieron fuego a varias marquesinas, incendiaron papeleras y contenedores, y lanzaron petardos contra las fuerzas del orden que se presentaron en la zona. Centenares de ciudadanos, que se encontraban de compras aprovechando la jornada del sábado tarde, se quedaron atrapadas en el interior de las tiendas, una vez que estas echaron el cierre. A pesar de la tensión, las fuerzas del orden daban por controlada la situación a las 20.00 horas sin detenidos ni heridos.

Manifestación en Madrid

Por otra parte, unas 25.000 personas se concentraron ayer en Madrid en la protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas, que exige soluciones en materia de vivienda. La organización elevó la cifra de manifestantes a 50.000.