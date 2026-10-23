Vota y opina: ¿Qué horario prefieres, el de verano o el de invierno?

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La madrugada de este domingo tendrá lugar el tradicional cambio de hora, donde diremos adiós al horario de verano para dar la bienvenida al de invierno. En la madrugada del próximo sábado al domingo los relojes tendrán que atrasarse una hora, por lo que a las tres serán las dos. A raíz de esta situación, siempre se abre el debate entorno a si es realmente necesario.

Desde 1974, se lleva aplicando esta transición de manera continua y regulada. Se inició debido a la crisis petrolera del año 1973, con el objetivo principal de aprovechar mejor la luz del sol y reducir el consumo eléctrico. Asimismo, desde distintos países de la UE se llegó a proponer el fin de esta práctica, aunque no se llegó a un consenso.

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