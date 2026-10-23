El Supremo da cinco días a Albares y Bolaños para entregar la lista de los 163.020 afectados por la ley de nietos y amaga con imputarlos

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños Javier Lizón | EFE

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un duro requerimiento dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En el marco de la pieza de medidas cautelares sobre el voto de los nacionalizados mediante la ley de nietos (Ley de Memoria Democrática), el alto tribunal les concede un plazo improrrogable de cinco días —que vence a las 15.00 horas del próximo 28 de octubre— para que entreguen la relación nominal de las 163.020 personas afectadas que figuran en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).

La resolución apercibe expresamente a ambos ministros de que, de no cumplir las órdenes judiciales, el tribunal podrá imponerles multas coercitivas de 1.000 euros repetibles o deducir testimonio de particulares para exigirles las responsabilidades penales correspondientes. El auto se ha emitido tras recibir una consulta de la Junta Electoral Central (JEC) que solicitaba instrucciones precisas para cumplir las medidas cautelares dictadas en septiembre y octubre ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El tribunal califica de «incomprensible» que la Administración aún no haya facilitado los listados detallados con los nombres y apellidos de los electores censados bajo la Disposición Adicional 8ª.1.1 de la citada ley, máxime cuando fue la propia representación legal del Estado la que aportó al procedimiento el número exacto de expedientes afectados. La Sala subraya que la falta de estos datos pone en riesgo la transparencia y la objetividad del censo electoral y advierte de que el retraso administrativo podría dejar finalmente sin derecho a voto a los electores.

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Del 24 al 30 de octubre

Para no paralizar el procedimiento administrativo del sufragio en el exterior, el Tribunal Supremo permite que la Oficina del Censo Electoral efectúe el primer envío de la documentación electoral entre el 24 y el 30 de octubre. No obstante, impone la obligación estricta de adjuntar una advertencia expresa indicando que la inclusión en el CERA de estos votantes tiene carácter meramente provisional. De este modo, solo podrán ejercer el derecho al voto aquellos electores a los que los encargados de los Registros Consulares hayan certificado de forma acreditada su condición de descendientes de exiliados políticos, ideológicos o por orientación sexual, tras dejar sin efecto las presunciones genéricas aplicadas por la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por otro lado, la resolución judicial fija el protocolo que deberán seguir tanto la Oficina del Censo Electoral como las mesas consulares y las Juntas Electorales Provinciales para depurar y custodiar los sobres de votación según se recepcionen los certificados consolidados. Asimismo, debido a la perentoriedad del calendario electoral, el tribunal ha acordado habilitar expresamente el sábado 24 y el domingo 25 de octubre para realizar actuaciones judiciales.

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La decisión de la Sección Cuarta no cuenta con la unanimidad de todos sus miembros. El auto incluye el voto particular de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, quien considera que las medidas impuestas afectan de manera medular a la estabilidad del censo electoral. Según la magistrada, tachar el censo de provisional genera una inseguridad jurídica y una incertidumbre operativa en el procedimiento de votación de los residentes ausentes que resultan incompatibles con las exigencias de certeza y regularidad que deben regir en un proceso electoral democrático.