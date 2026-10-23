La segunda subasta del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid vuelve a quedar desierta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea. Javier Lizon | EFE

La historia del polémico ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid sigue sin tener final. Después de haber salido a subasta el pasado mes de septiembre por primera vez y no haber encontrado comprador, este miércoles se cerró el plazo de presentación de ofertas tras un mes abierto en busca de que algún particular o alguna empresa presentase una oferta por la vivienda. No obstante, tras no haber recibido ninguna propuesta, el ático situado en pleno corazón de Madrid se quedará fijado con el precio inicial de 6.649.201 euros y se mantendrá a la venta hasta que sea adjudicado o la empresa pública Planifica Madrid decida retirarlo.

El piso, ubicado en el Paseo del General Martínez Campos, copó muchas miradas a finales del pasado mes de julio, cuando se conoció que el Gobierno madrileño dirigido por Isabel Díaz Ayuso había comprado el ático el pasado mes de abril con el pretexto de alojar dependencias gubernamentales durante las obras previstas en la sede del Ejecutivo regional, en la Real Casa de Correos. La polémica estalló en plena oleada de incendios en la Sierra Oeste de la región, y acabó con la marcha atrás de Ayuso y el anuncio de su puesta a la venta a los pocos días de que se conociese la operación, con el fin de destinar lo recaudado a la reconstrucción de las localidades afectadas por los incendios.

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Así, tras no haber encontrado comprador tras una primera salida a subasta y haber transcurrido un mes, el inmueble pasa a estar en Oferta Pública permanente con carácter indefinido hasta que no sea retirado por la entidad pública que gestiona el patrimonio inmobiliario regional. De esta manera, el precio de más de 6 millones de euros pasa a ser fijo y el comprador que esté interesado en la vivienda no tendrá más remedio que alcanzar o superar esa cifra. El inmueble se sitúa en una zona céntrica de la capital española, concretamente en el selecto barrio de Chamberí. Situado en una novena planta, tiene una superficie construida de 481 metros cuadrados, de los que 382 corresponden a vivienda y 99 a elementos comunes, según figura en la Dirección General del Catastro.

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Con todo ello, Ayuso seguirá sin poder deshacerse del ático que tantos quebraderos de cabeza le ha traído desde el pasado verano. El caso concentró muchas de las protestas que se denunciaron durante las manifestaciones que clamaron contra el desahucio de Maricarmen Abascal, a partir del cual estalló una movilización social que ha desembocado en el anticipo electoral para el próximo 29 de noviembre. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está hurgando en la herida en plena precampaña y haciendo del caso uno de sus principales arietes electorales contra el Partido Popular.