Salvamento Marítimo confirma que rescató a migrantes cerca de Ceuta que saltaban de un navío marroquí el 30 de julio

Un joven marroquí, con el buque de la Guardia Civil de fondo, en una imagen del 31 de julio. Jon Nazca | REUTERS

La sociedad Salvamento Marítimo y Seguridad Marítima, que depende del Ministerio de Transportes, ha confirmado que uno de sus barcos recogió a inmigrantes cerca de Ceuta que saltaban de un barco militar marroquí, según fuentes oficiales.

De esta manera se confirma la noticia adelantada por Artículo 14 que ha publicado este viernes que un buque de Salvamento Marítimo divisó el pasado 30 de julio la presencia de embarcaciones de la Marina Real marroquí y cómo arrojaban inmigrantes por la borda, según fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cita el citado medio digital.

Salvamento Marítimo ha confirmado a Europa Press que efectivamente procedieron al rescate de estas personas ya que su función es precisamente salvaguardar la vida humana en el mar.

Artículo 14 precisa que una fuente con conocimiento directo de los hechos desveló que «los militares marroquíes los habían cogido del agua para que no se ahogaran, pero en vez de llevarlos a su país, en cuanto consideraron que Salvamento estaba cerca los tiraron».

Añaden, además, que el buque español una vez que recoge a los migrantes, los tiene que llevar a la costa española ya que no puede retornarlos a Marruecos. Y precisa que por este motivo los inmigrantes preferían ser rescatados por un barco de bandera española. Así, muchos debieron saltar voluntariamente.

Los días 30 y 31 de julio se produjo una avalancha de inmigrantes marroquíes en Ceuta que se cifró en unos 80.000, aunque fuentes de la ciudad autónoma han elevado hasta los 100.000. Buena parte de los que entraron regresaron a Marruecos pero más de 10.000 han quedado en la ciudad causando problemas de seguridad y de salubridad.