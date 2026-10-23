Pedraz pierde la paciencia con el PSOE y le da 15 días para entregar los contratos de sus abogados
MADRID / COLPISA
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El juez del caso cloacas desdeña los argumentos de Ferraz, rechaza que una consulta a la Abogacía paralice la investigación y le reprocha que pretenda «reabrir artificialmente» un debate ya resuelto23 oct 2026 . Actualizado a las 15:06 h.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del denominado caso cloacas de Ferraz, ha perdido la paciencia con el PSOE. El magistrado rechaza de plano las excusas del partido para retrasar la entrega