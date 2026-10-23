La ministra Sira Rego tacha de «pollaviejismo» el discurso de Feijoo sobre feminismo

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, durante una intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. J.J. Guillén | EFE

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tachado de «pollaviejismo» el discurso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, tras asegurar este que se ha «criado en una casa con muchas más mujeres que hombres». «Día 18 de precampaña: pollaviejismo, la cosmovisión. De 'no soy machista porque tengo madre' a querer decidir cuánto valen nuestros derechos. Feijoo, conocer mujeres no te hace feminista. Tápate un poco», ha manifestado Rego, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

Así se ha pronunciado la ministra después de que el líder del PP haya asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, que se considera feminista porque se ha «criado en una casa con muchas más mujeres que hombres». «¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre?», ha afirmado el presidente del PP.

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Además, Feijoo ha anunciado que meterá las competencias de Igualdad «en otros ministerios» si forma gobierno. «No, no lo elimino, el ministro o ministra que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solamente de Igualdad», ha precisado Feijoo en la entrevista, en la que ha precisado, en alusión a Ana Redondo, que «la ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en AVE a pasar la tarde».

La respuesta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, también fue inmediata. «Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí», escribió en redes sociales. «Las lecciones de feminismo te las puedes ahorrar», contraatacó el popular, elevando el tono contra su adversario para que no dé lecciones cuando su carrera política se pagó «con el dinero de la prostitución».

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La intervención de Feijoo ha generado otras críticas entre dirigentes de Frente Amplio como el número uno de la candidatura por Madrid, Emilio Delgado, quien ha replicado al líder del PP que «las mujeres de este país ya tumbaron a un ministro que planteó recortar sus derechos». «La piragua de Feijoo se tambalea cada vez que habla: cuestiona primero las pensiones y ahora la libertad de las mujeres», ha escrito en la red social X aludiendo a unas declaraciones del propio Feijoo hace un par de días.

Por su parte, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exclamado «si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?», haciendo alusión a su fotografía en la que aparece junto a Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado también en redes que Feijoo anuncia que llevará el aborto y la eutanasia a 1980. «Este 29N nos jugamos los derechos conquistados por las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte, sin que ningún carca tenga que decirnos cómo hacerlo», ha zanjado. «Está el mundo como para volver otra vez a reabrir cajones retrógrados sobre qué tenemos que hacer las mujeres con nuestros cuerpos, con nuestras vidas y con nuestras maternidades», agregó.

Desde Podemos, Ione Belarra, dijo que a Feijoo «se le está poniendo cara de [Alberto Ruiz] Gallardón», quien intentó en el 2013, cuando era ministro, restringir la ley del aborto.