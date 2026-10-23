Leire Díez se querella contra el PP por incluirla en un vídeo con IA y pide que la Guardia Civil registre Génova

Leire Díez en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

La fontanera de Ferraz irrumpe en la precampaña y se lanza con toda la artillería jurídica a su alcance contra el PP. La exmilitante socialista Leire Díez se ha querellado contra el Partido Popular por el vídeo elaborado con inteligencia artificial que la presenta confesando haber contratado a unos matones para acabar con la jueza que instruyó el caso contra el hermano de Pedro Sánchez. La querella, fechada este jueves, pide además que la Guardia Civil registre la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, para identificar a los responsables de la grabación.

La antigua trabajadora de Correos y supuesta cabecilla de las cloacas de Ferraz atribuye al partido que preside Alberto Núñez Feijoo tres presuntos delitos: calumnias con publicidad, un delito contra la integridad moral y suplantación de identidad. También reclama la retirada cautelar e inmediata del vídeo, difundido el miércoles a través de las cuentas oficiales del PP en las principales redes sociales.

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El escrito solicita expresamente que la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil acceda a los servidores y ordenadores del partido para determinar quiénes participaron en la elaboración del montaje y recuperar las huellas digitales de las imágenes, textos y demás materiales empleados.

La defensa también exige identificar a los responsables de las redes sociales del PP, a quienes diseñaron la grabación, redactaron sus contenidos y autorizaron su publicación. La petición incluye tanto a los trabajadores del partido como a posibles empresas externas contratadas para realizar la campaña.

El vídeo reproduce artificialmente la imagen y la voz de Díez para atribuirle una supuesta confesión sobre la contratación de matones para «quitar de en medio a una jueza». La alusión apunta a Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La querellante sostiene que el PP conocía la falsedad de esa acusación porque está personado en el procedimiento de la Audiencia Nacional relacionado con sus presuntas maniobras contra investigadores. Recuerda que declaró ante ese tribunal el pasado 8 de septiembre y asegura que las actuaciones carecen de pruebas que respalden la afirmación difundida.

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«Pleno conocimiento»

En su denuncia acusa a los populares de actuar con «pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos» y de hacerlo «con un temerario desprecio hacia la verdad», con el propósito de perjudicar su honor y su dignidad.

La querella describe además las consecuencias personales de la difusión. Según su abogada, Díez y sus hijas han tenido que permanecer aisladas en su domicilio por los insultos y descalificaciones recibidos. La exmilitante socialista, siempre según el escrito, sufrió un ataque de ansiedad por el que está recibiendo tratamiento.

La defensa cifra en más de dos millones las reproducciones del montaje en sus primeras horas de difusión. El documento recoge también una estimación de 21 millones de visualizaciones que no concuerda con el desglose de las distintas plataformas aportado en sus propias páginas.

La defensa denuncia daños contra el honor tras la viralización del montaje del partido

La petición de medidas cautelares reclama que el juzgado ordene al PP eliminar temporalmente la grabación de todas sus cuentas y requiera también a las plataformas digitales para impedir su difusión. Solicita conservar una copia íntegra del material y los datos necesarios para investigar su autoría.

La abogada de la fontanera admite que la valoración judicial deberá tener en cuenta la posible naturaleza satírica del montaje y las libertades de expresión e información. Sin embargo, argumenta que el recurso al humor político no ampara necesariamente la atribución mediante una identidad falsificada de una conducta criminal que su representada niega.

El montaje forma parte de la ofensiva digital lanzada por el PP en respuesta a la campaña «Zurdos y orgullosos» del PSOE, con la que Pedro Sánchez reivindicó su posición política frente a las descalificaciones del presidente argentino Javier Milei.

Los populares replicaron la iniciativa con el lema «Lerdos y orgullosos» y reproducciones sintéticas de varios personajes vinculados al socialismo. Entre ellos aparecen Begoña Gómez, esposa de Sánchez; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y la exportavoz parlamentaria Montse Mínguez.

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«La banda del Peugeot»

Cada personaje pronuncia frases fabricadas mediante inteligencia artificial relacionadas con investigaciones judiciales, acusaciones de corrupción u otras polémicas. El montaje incorpora una advertencia de que el contenido está generado mediante IA.

El PP ya había empleado esta tecnología para atacar directamente a Sánchez. En junio del 2025 difundió «La banda del Peugeot», una recreación artificial de la campaña de primarias socialistas del 2017, cuando el actual presidente recorrió España acompañado por Ábalos, Cerdán y Koldo García.

La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, defendió el jueves el nuevo montaje. Aseguró que «se ve claramente que es falso, que es inteligencia artificial» y sostuvo que el malestar del PSOE demostraba que los populares habían acertado con su iniciativa. La secretaria de organización socialista, Rebeca Torró, criticó la grabación y Ferraz confirmó que estudiaba emprender acciones legales.