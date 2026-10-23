Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España aprovechando las numerosas movilizaciones

Un bombero apaga dos contenedores en llamas tras los disturbios en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

El Ministerio del Interior ha detectado en una página vinculada al entorno yihadista del Estado Islámico un llamamiento a atentar contra policías y manifestantes en las protestas de varios países europeos, entre ellos España. El mensaje propone aprovechar las concentraciones y los enfrentamientos callejeros para perpetrar ataques con explosivos, cuchillos o vehículos.

La advertencia figura en una alerta de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), de la Secretaría de Estado de Seguridad. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, informa de que «se ha detectado en una web del entorno yihadista afín a Dáesh» una incitación violenta contra quienes participan en las movilizaciones y los agentes que las vigilan.

Interior describe expresamente «un llamamiento a atacar tanto a la policía como a los manifestantes en las protestas que tienen lugar en varios países europeos». El texto cita Francia, Italia, España y Portugal y presenta las aglomeraciones como una oportunidad de ataque.

«La publicación menciona concretamente a España», subraya la OCC, que advierte de que «se ofrecen consejos sobre cómo perpetrarlos, sugiriendo el uso de explosivos o cuchillos». La alerta incorpora una captura de pantalla del mensaje difundido en inglés y la dirección de la conversación en la plataforma digital.

El llamamiento se fija especialmente en Francia. Según recoge el documento, el elevado número de participantes en las movilizaciones ofrece una «rara y valiosa oportunidad de atacarlos». La propaganda presenta a los asistentes como posibles víctimas y se refiere a situaciones de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

También apunta a los policías que intervienen en disturbios. La OCC señala que, según el texto difundido, «la policía se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes». El mensaje sugiere aprovechar esos momentos de confusión, cuando los agentes se encuentran ocupados en controlar altercados.

La incitación continúa en otras intervenciones. «Al hilo del mensaje otros usuarios aconsejan llevar a cabo la acción mediante atropellamientos», recoge Interior. La advertencia documenta así distintas propuestas violentas surgidas dentro de una misma conversación del entorno digital extremista.

El documento también recoge referencias a atentados suicidas. «En los ataques con explosivos se recomienda el martirio, es decir: la inmolación del atacante», afirma literalmente. Respecto a las armas blancas, advierte de que el mensaje ofrece indicaciones orientadas a aumentar la gravedad de las agresiones y alude a zonas donde el ataque «garantiza el éxito».

El aviso lleva por título «Llamamiento a atacar a policías y manifestantes» y aparece clasificado bajo la categoría DC-AA. Sus dos páginas incluyen una descripción de los contenidos localizados y la reproducción de la publicación original. No identifican una fecha prevista para un atentado ni señalan objetivos concretos en territorio español.

«Afín al Estado Islámico»

La detección de este mensaje tampoco permite atribuir su autoría a la dirección de Dáesh. Interior lo sitúa en «una web del entorno yihadista afín al Estado Islámico», expresión que delimita la vinculación que consta en el documento. La alerta no identifica a los participantes en la conversación ni describe preparativos operativos para cometer un ataque.

El hallazgo llega en un contexto de movilizaciones en diferentes países europeos. Sin embargo, el aviso no relaciona la propaganda con una manifestación española determinada. Su contenido refleja una exhortación difundida en internet, sin datos adicionales sobre personas dispuestas a ejecutarla o sobre posibles planes detectados por los investigadores.

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad está integrada en la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Su actividad incluye la vigilancia y el intercambio de información sobre amenazas en el entorno digital, especialmente cuando pueden afectar a la seguridad pública y a la protección de ciudadanos y policías.

España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, de los cinco previstos en el sistema nacional, correspondiente a un riesgo alto. El documento no anuncia ningún cambio en ese dispositivo. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo del 2024 advierte del uso de la propaganda para impulsar ataques individuales en países occidentales.

Esa amenaza se inscribe en la actividad de prevención desarrollada por las fuerzas de seguridad. Hasta el 14 de octubre de 2026, Interior contabilizaba 95 detenidos por terrorismo yihadista durante el año: 91 en España y cuatro en operaciones realizadas en otros países. En 2025 se registraron 113 arrestos, 100 de ellos en territorio español.

En julio, la Policía Nacional informó de la detención de cuatro presuntos yihadistas en Toledo, Madrid, Barcelona y Ceuta, investigados por difundir reiteradamente contenidos de apoyo al Estado Islámico en las redes sociales. Aquella operación se centró en la actividad propagandística y el adoctrinamiento a través de canales digitales.