La Fiscalía señala a Irán y pide hasta 27 años de cárcel para el comando que intentó asesinar a Vidal-Quadras
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El ministerio público atribuye el atentado terrorista cometido en noviembre del 2023 a una «operación encubierta» de la República Islámica contra opositores y disidentes en Europa23 oct 2026 . Actualizado a las 15:34 h.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala a Irán en el atentado sufrido por el exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras. El ministerio público, que lo atribuye a una «operación encubierta» de la República Islámica