La Fiscalía señala a Irán y pide hasta 27 años de cárcel para el comando que intentó asesinar a Vidal-Quadras

Melchor Sáiz-Pardo, Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El fundador de Vox y expresidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, en una concentración en Madrid.
El fundador de Vox y expresidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, en una concentración en Madrid. J.J. Guillén | EFE

El ministerio público atribuye el atentado terrorista cometido en noviembre del 2023 a una «operación encubierta» de la República Islámica contra opositores y disidentes en Europa

23 oct 2026 . Actualizado a las 15:34 h.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala a Irán en el atentado sufrido por el exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras. El ministerio público, que lo atribuye a una «operación encubierta» de la República Islámica

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete