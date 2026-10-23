La Fiscalía señala a Irán y pide hasta 27 años de cárcel para el comando que intentó asesinar a Vidal-Quadras

El fundador de Vox y expresidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, en una concentración en Madrid. J.J. Guillén | EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional señala a Irán en el atentado sufrido por el exvicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras. El ministerio público, que lo atribuye a una «operación encubierta» de la República Islámica