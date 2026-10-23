Félix Bolaños sobre la querella de Vox contra el delegado del Gobierno en Galicia: «Es habitual, intentan amedrentarnos»

El ministro Félix Bolaños este viernes en la clausura de DATAFórum en A Coruña ANGEL MANSO

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del gobierno de España, Félix Bolaños ofreció este viernes declaraciones en la clausura del DATAfórum de A Coruña y agradeció al Concello y a la Universidade da Coruña (UDC) por organizar «un evento cada día más imprescindible para entender el enorme esfuerzo que estamos haciendo en materia de digitalización desde el Ministerio». Bolaños señaló que «España es, según la Comisión Europea, el segundo país de la Unión con mayor grado de digitalización en la justicia y es lógico porque estamos continuamente trabajando en automatización, en robotización, en inteligencia artificial en distintas herramientas informáticas para facilitar la labor».

Preguntado por los medios, el ministro de Presidencia y Justicia también valoró la querella anunciada este viernes por Vox contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La formación le atribuye presuntos delitos electorales, contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa por los disturbios registrados el pasado miércoles durante el acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita de A Coruña. «Es muy habitual, lamentablemente que la ultraderecha intente amedrentar a través de querellas a personas progresistas que lo que hacen es su trabajo y servir a la ciudadanía». Por tanto, prosiguió, «que la ultraderecha presente una querella por lo penal contra un servidor público es lo habitual. Intentan amedrentarnos, intentan tenernos absolutamente sometidos. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo vamos a seguir haciendo bien. Al delegado del Gobierno le veo con una sonrisa en la cara. No parece muy preocupado porque a la ultraderecha le haya tocado amedrentarle a él», concluyó. Por su parte, Pedro Blanco, presente en el acto, no ofreció declaraciones sobre la querella.

Bolaños también fue preguntado por la concentración de María Pita del miércoles y de los disturbios posteriores a la comparecencia de Abascal en la ciudad. El ministro se remitió a lo expresado por Blanco. «No tengo mucho más que añadir a las explicaciones que ha dado el propio delegado. Nosotros, como Gobierno somos, obviamente, defensores del derecho fundamental a la manifestación y también, obviamente, defendemos cuando es necesario el uso proporcionado, cuando es imprescindible de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», apuntó.

Ante preguntas de los periodistas, el ministro también hizo referencia a la petición del Tribunal Supremo, que este viernes ha dado cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para entregar la lista de los 163.020 afectados por la ley de nietos. Bolaños señaló que llevan «meses trabajando, no desde el auto de este viernes, sino desde las primeras decisiones del Supremo, haciendo todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a los requerimientos que nos está haciendo».

En concreto, Bolaños dijo que en lo que respecta a su Ministerio «ya aportamos toda la documentación, todos los nombres, toda la información que tenemos en el registro civil digitalizado, la aportamos el 15 de octubre del 2026. Se la aportamos a la Oficina del Censo Electoral. Por cierto, el mismo día que nos la pidió». Bolaños también indicó que por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores le consta «que cuando se adoptó la primera decisión por parte del Supremo, mandaron instrucciones claras, precisas a todos los consulados de nuestro país para que facilitaran los nombres que nos está pidiendo el Supremo». «Me consta también que este viernes, con este auto, se van a reiterar esas instrucciones para que en el plazo que nos marca el Supremo podamos aportar la documentación que nos están requiriendo», añadió. Insistió en que desde su Ministerio «el 15 de octubre ya facilitamos toda la información que tiene el registro civil digitalizado, el mismo día que nos la requirieron y vamos a estar encantados de facilitarles esa misma documentación al Tribunal Supremo» y que por parte de Exteriores «ya se han dado instrucciones, directrices claras a los consulados de cómo hacer ese trabajo en tiempo récord contrarreloj, porque es un trabajo muy laborioso, hay que hacerlo manualmente en los consulados, pero este viernes se van a reiterar esas instrucciones para que en el plazo que nos marca el Supremo podamos aportar la información que nos requiere», subrayó el ministro.

Asimismo, Bolaños, en respuesta a la prensa, hizo referencia a las declaraciones del candidato del PP a la presidencia del Gobierno en la Cadena Ser, donde señaló que si llega a ganar eliminará el Ministerio de Igualdad, además de reformar la ley del aborto y de la eutanasia. «Puede parecer extraño, pero quiero dar las gracias al señor Feijoo por explicar tan abiertamente los recortes que tiene en mente en materia de igualdad, en materia de salario, en materia de pensiones, en materia de bajas laborales, en materia de aborto. Nadie podrá decir que no estaba avisado. Nosotros somos el Gobierno de la gente. Ellos, si suman, serán el Gobierno contra la gente, sobre todo contra las mujeres», apuntó.