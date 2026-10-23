Feijoo confirma reformas puntuales de la ley del aborto y de la eutanasia si gobierna

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, asiste al V Aniversario de «The Objective». Mateo Lanzuela | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo ha manifestado su disposición a aplicar reformas puntuales en las normativas del aborto y la eutanasia. El líder del PP propone que las menores de 16 y 17 años deban informar obligatoriamente a sus padres antes de abortar y plantea una nueva redacción para la ley de la eutanasia con mayor consenso médico. «¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo en mi país y sin embargo puede abortar?», enfatizó en la cadena Ser.

En lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, Feijoo ha dejado claro que la ley de plazos no se modificará, asumiendo el marco regulatorio vigente y homologándolo al contexto de la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la gran reforma planteada por el líder popular gira en torno a la autonomía de las menores de edad.

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El candidato a la Moncloa ha garantizado que, si llega al Gobierno, abrirá el debate para exigir de manera obligatoria el conocimiento y autorización de los padres para las jóvenes de 16 y 17 años que decidan abortar. A ojos del líder de los populares, resulta contradictorio que el Estado impida a una menor conducir o hacerse un tatuaje de forma independiente y, en cambio, le permita tomar una decisión vital irreversible sin amparo familiar.

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Sobre la eutanasia, Feijoo ha manifestado sintonizar con el concepto de «muerte digna», asumiendo que el derecho a suspender tratamientos médicos extremos es razonable. No obstante, el líder gallego ha confirmado que impulsará una nueva redacción del texto para «perfeccionar» la norma actual. Su propuesta busca dotar al proceso de un mayor consenso científico y médico, incorporando más garantías clínicas, información exhaustiva para el paciente y una regulación estricta para evitar que España se convierta en una jurisdicción laxa en la provocación de la muerte.