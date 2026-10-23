Dos detenidos y cargas policiales contra centenares de personas que intentan evitar un desahucio en Vitoria

Los antidisturbios de la Ertzaintza, en el momento de cargar contra los jóvenes concentrados para impedir el desahucio de una familia con seis menores, previsto para esta mañana en la Avenida de los Huetos de Vitoria. L. Rico | EFE

Dos personas han sido detenidas este viernes y losen el transcurso de los incidentes que se han producido en el marco de la protesta contra el desahucio de una familia en Vitoria-Gasteiz, según ha confirmado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad.

Los antidisturbios de la Ertzaintza han cargado contra varios centenares de personas concentradas en el número 28 de la avenida de Los Huetos del barrio Sasomendi de la capital alavesa, donde estaba previsto el desahucio de una familia de ocho personas, con seis menores a cargo.

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En el lugar se había montado desde anoche una acampada y, con motivo del desahucio, estaba establecido un amplio dispositivo policial. En un momento dado, se han registrado algunos incidentes en la zona, y la Ertzaintza ha cargado contra algunos de los asistentes y desalojado la calle, tal como señalan testigos presenciales.

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Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco se ha confirmado que, en el transcurso de los altercados, han sido detenidas dos personas. Pasadas las diez y media de la mañana, la familia permanecía dentro de la vivienda y se estaba a la espera de la llegada de la comitiva judicial al interior del piso.

Atrincherados en el portal

Alrededor de treintena de personas ha accedido al portal y se ha atrincherado dentro para impedir el desalojo de la familia, mientras la Ertzaintza ha establecido un cordón policial alrededor del inmueble.

El Sindicato Socialista de Vivienda había llamado a la movilización popular para frenar el desahucio, sin alternativa habitacional, de esta familia de ocho personas, con seis menores a cargo. Según ha explicado, esta familia llevaba años residiendo en la misma vivienda y ha denunciado que la finalización del contrato de alquiler «amenaza con dejar a toda la familia en la calle».