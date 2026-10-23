La Audiencia Nacional aplica la amnistía a los CDR acusados de terrorismo

Melchor Sáiz-Pardo, Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de un miembro de los CDR en Barcelona.
Imagen de archivo de un miembro de los CDR en Barcelona. Andreu Dalmau

La operación Judas investigó supuestos preparativos con explosivos y posibles sabotajes contra edificios e infraestructuras en Cataluña como protesta por la sentencia del «procés» en el 2019

23 oct 2026 . Actualizado a las 15:33 h.

La Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por terrorismo contra doce presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en aplicación de la ley de amnistía.

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