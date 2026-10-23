La Audiencia Nacional aplica la amnistía a los CDR acusados de terrorismo
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La operación Judas investigó supuestos preparativos con explosivos y posibles sabotajes contra edificios e infraestructuras en Cataluña como protesta por la sentencia del «procés» en el 201923 oct 2026 . Actualizado a las 15:33 h.
La Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa por terrorismo contra doce presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en aplicación de la ley de amnistía.