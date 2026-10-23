Anticorrupción pide imputar a Zapatero por la malversación de las joyas encontradas en su caja fuerte

José Luis Rodríguez Zapatero llegando a la Audiencia Nacional para declarar. J.J.Guillen

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que amplíe la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de malversación de caudales públicos al haberse quedado con las valiosas joyas que asegura haber recibido del rey Abdullah de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en junio del 2007.

En un contundente informe fechado el 21 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal Elena Lorente pide expresamente «dirigir la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero también por la comisión de un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal», castigado, según el escrito, con penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

Hasta ahora, la pieza de las joyas se centraba en posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. La malversación abre una nueva vía penal que, según Anticorrupción, «no puede considerarse, en principio, prescrito», ya que el subtipo agravado tiene un plazo de prescripción de quince años. La Fiscalía sitúa la presunta apropiación en marzo de 2012.

El ministerio público considera que la propia explicación ofrecida por Zapatero sobre el origen de las alhajas proporciona indicios de otro delito. El expresidente reconoce que recibió los obsequios siendo jefe del Ejecutivo y que los conservó al abandonar la Moncloa, pese a haber entregado otros regalos institucionales a Patrimonio del Estado.

«De ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido por Rodríguez Zapatero», advierte Anticorrupción, que sitúa la presunta apropiación cuando los regalos quedaron excluidos del inventario estatal elaborado tras su salida del Gobierno.

La fiscal subraya una circunstancia especialmente comprometida para el expresidente: «el mismo monarca saudí que supuestamente le regaló las doce joyas también le obsequió, durante aquella visita de junio del 2007, con un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas que sí fue entregado al Estado el 1 de marzo del 2012».

El acta oficial recoge aquel reloj, pero no los tres juegos de joyería de rubíes, esmeraldas y zafiros encontrados en la caja fuerte del despacho de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid durante el registro policial del pasado 19 de mayo. «El escenario que dibuja la defensa nos aboca a que el presidente del Gobierno se habría quedado con las joyas ahora encontradas», sostiene la fiscal. Recuerda que el expresidente entregó a Patrimonio otros obsequios, incluido aquel «valioso regalo del mismo monarca y visita oficial».

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El escrito añade otra circunstancia: fue durante el mandato de Zapatero cuando se aprobó el Código de Buen Gobierno del 2005, que establecía que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio estatal.

La norma disponía que «en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado». Para Anticorrupción, el elevado valor de las joyas impide encuadrarlas entre los regalos habituales de cortesía y obligaba a entregarlas.

Jurisprudencia del Supremo

La Fiscalía mantiene que la conducta podría encajar en el delito de malversación porque el carácter público de unos bienes no depende necesariamente de que hayan sido inventariados. Invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite esa consideración desde que existe un derecho de la Administración a recibirlos.

Según su interpretación, fue la recepción de las joyas en junio del 2007 por quien entonces presidía el Gobierno lo que convirtió los objetos en patrimonio público. La presunta apropiación se habría producido al excluirlos de los regalos entregados oficialmente en marzo del 2012.

Anticorrupción también rechaza que el delito esté prescrito. Considera aplicable el subtipo agravado del artículo 432.2 del Código Penal, cuyo plazo de prescripción sería de quince años. La fiscal sitúa los hechos investigados el 1 de marzo del 2012.

El juez exige al Gobierno que le entregue en dos días el listado de todos los regalos oficiales que Zapatero recibió en sus ocho años en Moncloa

Todos y cada uno de los obsequios durante los ocho años en la Moncloa. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado dos días a Patrimonio del Estado para que entregue el acta de los regalos oficiales de las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Pretende el magistrado contrastar la veracidad de la versión del expresidente de que las doce valiosas joyas que la policía encontró en mayo en la caja fuerte de su despacho pudieran ser, en efecto, un obsequio personal del rey de Arabia Saudí como aduce el exmandatario socialista.

La providencia dictada este viernes reclama el «acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011».

Calama ordena a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que remita una copia «a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de dos días». Encarga a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al frente de la investigación en el caso Plus Ultra, que tramite el oficio.