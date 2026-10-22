Vota y opina: ¿Te parece bien que los partidos usen imágenes y vídeos creados con IA en campaña electoral?

Los rostros de Ábalos, Begoña Gómez y Zapatero, generados con Inteligencia Artificial.

La inteligencia artificial entra de lleno en la campaña electoral. El PP ha llevado su estrategia digital un paso más allá y ha hecho uso de la IA para crear una serie de vídeos en los que cargos y dirigentes socialistas reconocen delitos. Los populares han utilizado un formato parecido al que publicó el PSOE tras la visita del presidente argentino, Javier Milei, usando recreaciones digitales de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno; José Luis Ábalos, exministro condenado a 24 años de cárcel; y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, en los que reconocen delitos.

Las imágenes han generado polémica y malestar entre las filas socialistas. De hecho, fuentes del PSOE señalaron a El País que estudían si emprenden acciones legales contra el PP por la publicación de estas simulaciones. Y tú, ¿qué opinas?

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