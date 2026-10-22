Sánchez, en «La Revuelta»: «¿Qué nota me pongo? Eso se lo dejo a Tezanos»

Sánchez y Broncano, anoche, con la caja de galletas en forma de perro que el presidente llevó de regalo. RTVE | EFE

Una aldea gala. Así se refirió Pedro Sánchez al Gobierno español anoche en La Revuelta (RTVE). El presidente «por poco tiempo», como bromeó David Broncano, se enorgulleció de ser progresista en un momento de avance generalizado de la ultraderecha y le confió al presentador el guion de la entrevista: «Si no, van a pensar que soy un dictador», dijo, en referencia a los insultos del jefe del Ejecutivo argentino, Javier Milei.

Sánchez también criticó a los expresidentes José María Aznar (PP) y Felipe González (PSOE), y se congratuló por las subidas de las pensiones, el salario mínimo y la economía en general. «Estamos creciendo tres veces más que la zona euro», aseveró. En cuanto a la entrada masiva en Ceuta, llamó a la cooperación de Marruecos para el control de la frontera, pero también se refirió a la inmigración como algo positivo.

Cuando Broncano le preguntó qué nota se pondría, el presidente eludió hábilmente la pregunta: «Eso se lo dejo a Tezanos». La broma marcó, desde el principio, el tono distendido de la entrevista. Una conversación en la que el socialista abordó todos los puntos calientes de la precampaña, pero siempre con «necesario» humor. Su regalo a Broncano no se salió de la línea: una caja de galletas en forma de perro «para que siempre te acuerdes de mí».

Sobre la vivienda, Sánchez pidió una mayoría suficiente para poder intervenir el mercado desde el sector público. Habló del boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y condenó a los fondos buitre. «Comparto la preocupación por la vivienda, y comparto la urgencia, pero sin una mayoría suficiente en el Parlamento es muy difícil de resolver desde el poder ejecutivo».

La visita no estuvo libre de controversia. El socialista se sentó en el sofá de La Revuelta antes que en la mesa de El Hormiguero, pese a que Pablo Motos le ofreció «70 minutos» para explicar su proyecto apenas unas horas después de que el adelanto electoral se conociese.

La decisión llama especialmente la atención si se tiene en cuenta la cascada de acusaciones que cayó sobre Broncano con su llegada a RTVE: desde su supuesta proximidad a la Moncloa hasta que Sánchez lo fichó para tapar a Motos en Antena 3.

El día que los españoles fueron llamados a las urnas, La Revuelta empezó coreando «¡A por el voto, oé!». Después, entre bromas sobre el dudoso futuro de Broncano si hay un cambio de Gobierno, Ricardo Castella le llegó a sugerir que se presente a las elecciones y, en el caso de ganarlas, le dé un programa a Sánchez.