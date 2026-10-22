El PSOE acepta un debate «cara a cara» entre Sánchez y Feijoo el 16 de noviembre

Sánchez y Feijoo, en una imagen de archivo. Diego Radamés, Eduardo Parra | Europa Press

El PSOE ha aceptado participar en un debate «cara a cara» en una cadena de televisión privada entre el candidato de este partido, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, para el lunes 16 de noviembre, fecha que los populares habían aceptado previamente. En un comunicado difundido este jueves, precisa además que acepta la invitación de RTVE a participar en un debate a cuatro el jueves 26 de noviembre, pero el PP había avisado de que ellos acudirían a ese debate de los candidatos de las principales fuerzas en un canal privado.

El PSOE señala que no va a «vetar» a ninguna cadena privada pero que tampoco va a «consentir, bajo ningún concepto», el «veto» a la televisión pública. Al respecto, el PP ya manifestó que está dispuesto a participar también en el debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria que había propuesto RTVE para el 23 de noviembre.