El PP recrea con IA la imagen y la voz de socialistas o exsocialistas admitiendo delitos

Los rostros de Ábalos, Begoña Gómez y Zapatero, generados con Inteligencia Artificial.

La guerra digital se activa en las redes sociales en donde la Inteligencia Artificial está teniendo un papel relevante. El PP ha publicado este jueves en su cuenta oficial varios vídeos creados por la IA en los que cargos y dirigentes socialistas reconocen delitos.

El formato es parecido al que publicó el PSOE tras la visita del presidente argentino, Javier Milei. que dedicó graves insultos al presidente del Gobierno como al que calificó como «impresentable dictador», «liberticida» y «delincuente ladrón» entre otros improperios. Pedro Sánchez contratacó a estos comentarios con un vídeo en el que se declaraba «Zurdo. Y a mucha honra», advertía. Horas después, los populares han utilizado el mismo formato para encabezado con el lema «Lerdos y orgullosos», recreaciones digitales de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno; José Luis Ábalos, exministro condenado a 24 años de cárcel; y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, en los que reconocen delitos.

En el primer caso, a Begoña Gómez se le hace decir: «Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda». La esposa de Pedro Sánchez está a la espera de juicio después de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado.

«Si irse de putas y cobrar comisiones ilegales es de zurdos, pues sí, soy zurdo», dice el exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por el caso mascarillas, en otra simulación. También aparece el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que aparece diciendo «si esconder joyas en una caja fuerte es de zurdos… pues sí, soy zurdo».

Fuentes del PSOE señalaron a El País que estudían si emprenden acciones legales contra el PP por la publicación de estas simulaciones de IA.