Investigan una oenegé en Ceuta por presuntamente incitar a migrantes a atacar a las fuerzas de seguridad

La Guardia Civil de Ceuta registra este jueves una nave utilizada por una organización no gubernamental en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde los agentes han localizado al menos a tres migrantes, en una operación relacionada con el supuesto reparto de espray pimienta a los migrantes Reduan | EFE

La Guardia Civil ha desplegado desde las 6.30 horas de este jueves un operativo en Ceuta con entradas y registros en dos locales, uno situado en la zona de la Almadraba y otro en el Tarajal, en el marco de una investigación sobre la presunta implicación de una organización no gubernamental en la incitación a personas migrantes para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las actuaciones se han llevado a cabo con autorización judicial y han participado agentes de Policía Judicial e Información.

La investigación parte de informaciones recibidas por el Instituto Armado sobre una supuesta relación entre una oenegé y prácticas dirigidas a promover ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad. Fuentes de la Guardia Civil han señalado que no ha habido detenidos, si bien tres varones migrantes han sido conducidos fuera de las instalaciones del local de la Almadraba, hacia la subida a la avenida Reyes Católicos, e introducidos en un vehículo oficial. Luego han sido puestos a disposición de la Policía Nacional, según la misma información.

Por otro lado, la Policía Nacional ha localizado a 74 migrantes en situación irregular en una vivienda del barrio del Príncipe, en Ceuta, donde permanecían alojados en condiciones de hacinamiento y precariedad. La intervención, realizada el pasado martes, se ha saldado con la detención de un ciudadano ceutí al que los investigadores consideran el principal responsable de una organización criminal dedicada presuntamente a favorecer la inmigración irregular y otras actividades delictivas.

Entre las personas encontradas había 54 hombres, diez mujeres y diez menores de edad no acompañados. Según la policía, algunos de los menores podrían haber sido víctimas de agresiones físicas, incluidas lesiones provocadas por mordeduras de un perro. Los agentes también investigan una posible explotación laboral de adultos y menores, a quienes presuntamente se habría obligado a realizar distintos trabajos aprovechando su situación de vulnerabilidad.

Al detenido se le imputan presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones a un menor y explotación laboral de menores. La investigación también apunta a posibles situaciones de intimidación y violencia contra las personas alojadas en el inmueble.

Un operativo en una zona de especial complejidad

La intervención requirió un importante despliegue policial debido a las características del entorno y a la peligrosidad atribuida a la organización investigada. Según la Policía Nacional, varios de sus integrantes cuentan con numerosos antecedentes policiales.

La operación se enmarca en una investigación contra un entramado criminal al que se atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, explotación laboral, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. El inmueble servía, según los investigadores, para alojar a numerosas personas mientras esperaban una oportunidad para facilitar su traslado irregular a la península.

La presión policial tras el desalojo de los asentamientos

La localización de los migrantes se produce en un contexto de intensificación de la presión policial en Ceuta, después del desalojo de los asentamientos de las playas de Benítez y El Trampolín. El desmantelamiento de estos campamentos habría propiciado el desplazamiento de parte de las personas que permanecían en ellos hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos el barrio del Príncipe.

La Policía Nacional mantiene dispositivos tanto en las inmediaciones como en la propia barriada. La investigación se ha desarrollado en coordinación con distintas plantillas policiales de la costa andaluza y de los servicios centrales, en colaboración con la Fiscalía que trabaja en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. El detenido ha sido puesto este jueves a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional.