Felipe González votará en blanco el 29N: «No veo nada que me represente»

El expresidente del Gobierno, Felipe González, en una imagen de archivo Ángeles Visdómine | EFE

En blanco. Así votará Felipe González en las elecciones generales del 29 de noviembre al verse huérfano de representación tanto en su partido, el PSOE, como en la oposición ya que no ve que haya «un proyecto alternativo de país». Para el expresidente del Gobierno su papeleta reflejará lo que siente: «La carencia de representación».

González sostuvo que «nada le representa de verdad» en estos momentos: ni el comportamiento de este PSOE ni que la intención de los partidos de derecha sea solo «echar» a Pedro Sánchez sin un proyecto de país. «Me gustaría, aunque no fuera de mi gusto, ver que hay un proyecto de país alternativo», subrayó.

Ausencia de dirigentes socialistas

Unas declaraciones que realizó durante participación en la octava edición del Encuentro de Líderes, que organiza el Círculo Empresarial de Málaga y que congregó a unos 300 asistentes entre empresarios, directivos y representantes de distintos sectores, entre ellos el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, —que no ahorró elogios para González—, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro. Destacó la ausencia de dirigentes y cargos públicos actuales del PSOE; sí acudió Paulino Plata, exconsejero andaluz.

En un coloquio junto al presidente del Círculo, Javier Jiménez, y la integrante de la directiva del mismo Ana Morales, Felipe González abordó asuntos de actualidad política nacional e internacional así como cuestiones relacionadas con la economía y la empresa.

Sin embargo fue la cercanía de la cita con las urnas la que centró buena parte de sus mensajes y en ese sentido González ve «inevitable un pacto» entre el PP y Vox para gobernar si le dan los números y añadió: «No me gusta la extrema derecha, pero después de haber visto pactar con Bildu, blanqueando a ETA, y pedir perdón a los independentistas catalanes con la amnistía...».

En este contexto y sobre los efectos electorales que puede tener la presencia en España estos día del presidente de Argentina, Javier Milei, ironizó: «Si nos visita quince veces más Milei es posible que gane Sánchez».

Críticas al presidente del Gobierno

Como viene siendo habitual en sus intervenciones públicas, el expresidente del Gobierno se mostró muy crítico con Pedro Sánchez. Así aseguró que le «abochorna» la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente porque es «antidemocrático» porque «no respeta las reglas del juego» y recordó que Sánchez criticó a Mariano Rajoy cuando usó este órgano del Congreso cuando ya estaban disueltas las cámaras para aprobar normativas.

Asimismo, Felipe González subrayó que el actual Gobierno ha cometido «errores» y señaló como el más «grave» que la legislatura se haya cerrado sin que se haya presentado ni un solo presupuesto, «incumpliendo» el mandato de la Constitución.