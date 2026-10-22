Feijoo elige a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper para seguirle en la lista por Madrid para el 29N

Borja Sémper y Cayetana Álvarez de Toledo, en distintos actos del PP Chema Moya, Marcial Guillen | Efe

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha elegido a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo como su número dos en la lista de Madrid al Congreso para las generales del próximo 29 de noviembre, según ha confirmado el partido en un comunicado. Además, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, repite en el tercer puesto de esa misma candidatura, como en las elecciones del 2023.

«El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades», afirma el comunicado del PP, en el que se define al PP como «una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos». Álvarez de Toledo y Sémper, añade, «representan formas distintas de entender España» y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP.

Álvarez de Toledo, actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, aparecía en la quiniela de muchos dirigentes del PP para acompañar a Feijoo en segunda posición de la candidatura por Madrid, de la que ya formó parte en las generales de 2023 en el puesto número seis. El propio Feijoo ya insinuó el martes que la política sería su número dos tras dar varias pistas que apuntan a ella, como que «votó en contra de la amnistía» y que pidió la comparecencia de «la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Comisión de Secretos Oficiales». «Es una política previsible, honesta y que no dice una cosa y hace la contraria», añadió después en una entrevista en esRadio.

«Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos», apunta el comunicado del partido, que apunta que las diferencias en el PP «no se combaten, se respetan» y que Feijoo es un candidato en el que «pueden confluir españoles de diferente signo y condición». El partido ha confirmado también la noticia en redes y ha publicado un vídeo en X en el que aparecen los tres, apilando sus manos, con el rótulo «el mejor equipo de Madrid».

En los últimos días una de las principales incógnitas de las listas del PP era quién sería el número dos de Feijoo. En las generales de julio del 2023, el presidente de los populares apostó por Marta Rivera de la Cruz, que había sido consejera de Cultura y diputada de Ciudadanos. Sin embargo, poco después renunció a su escaño para centrarse en su labor en el Ayuntamiento de Madrid como delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte.