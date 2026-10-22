Bustinduy será el portavoz de campaña del Frente Amplio, pese a haber rechazado el liderazgo

Bustinduy, el pasado sábado en Madrid durante la presentación oficial de la candidatura del Frente Amplio. FERNANDO VILLAR | EFE

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será el portavoz de campaña del Frente Amplio. El dirigente —que ya formó parte del equipo que acompañó a Yolanda Díaz hace tres años como asesor estratégico internacional— fue uno de los nombres que sonó con fuerza para liderar la coalición antes de la convocatoria electoral, al ser una figura de consenso entre las formaciones progresistas. Sin embargo, declinó el ofrecimiento al considerar que no era el papel que debía asumir, a pesar de ser el representante en el Gobierno más valorado de los ministros de Sumar, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Con su rechazo al liderazgo, dio paso a un baile de nombres que acabó con la decisión de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau fuese la cabeza nacional de la coalición.

Bustinduy, que ya se estrenó tomando la palabra durante el acto de presentación de la nueva marca el pasado sábado en Madrid junto a la aspirante a la Moncloa; el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se incorpora ahora al equipo directivo para trasladar a las urnas el impulso del proyecto. Después de haber servido como nexo entre los de Yolanda Díaz y Podemos durante las negociaciones de alianza en el 2023, el ministro ha mostrado un firme respaldo a la nueva plataforma desde sus inicios y asegura que es «un verdadero honor» el papel que desarrollará a partir de ahora. Su nombramiento le permitirá asumir un rol protagonista en la campaña bajo el liderazgo de Colau.

«Las movilizaciones en cada rincón de nuestro país señalan un camino muy claro: este va a ser el otoño de la vivienda y nuestro trabajo es llevar ese impulso a las urnas», ha asegurado el nuevo portavoz a través de un comunicado del Frente Amplio. Bustinduy plantea las elecciones del 29 de noviembre como ya han hecho hasta ahora otros dirigentes de la alianza progresista, como un «referendo sobre el derecho a la vivienda» y defiende la necesidad de priorizar a los trabajadores. A su juicio, los ciudadanos deberán elegir entre quienes «abrazan a los especuladores» y promueven recortes de derechos, y quienes apuestan por una transformación real de las políticas públicas de vivienda. Con este movimiento, el ministro compaginará la agenda legislativa de su departamento con un intenso despliegue territorial durante la precampaña.

Aina Vidal no va en lista

La diputada en el Congreso y portavoz adjunta parlamentaria de Sumar durante esta legislatura, Aina Vidal, no estará en la lista por Barcelona del Frente Amplio. Tampoco repetirá en la candidatura a la Cámara Baja Gerardo Pisarello, actual portavoz en la Cámara Baja y primer teniente de alcalde en la época de Ada Colau, quien centrará sus esfuerzos en la política municipal de cara a las elecciones locales. Es otra de las novedades que la coalición ha dado a conocer, tras el Consejo Nacional de los comunes celebrado el miércoles a última hora de la tarde.

Los cinco primeros nombres de la lista son la propia candidata a la Presidencia del Gobierno, el ministro Ernest Urtasun, la politóloga y miembro de la ejecutiva Júlia Miralles, el actual diputado en el Parlament Andrés García Berrio, y la concejal de Barcelona en Comú y exdiputada en el Congreso Lucía Martín. Eso sí, la parlamentaria, que hace tres semanas se encargó de defender ante el Congreso uno de los decretos de vivienda que el Gobierno llevó a votación, «participará activamente» en la campaña electoral del 29 de noviembre.

Tras hacerse pública su salida, Vidal ha confirmado en un extenso mensaje en sus redes sociales el fin de su etapa en la Cámara Baja. La dirigente ha reivindicado las «batallas dadas» en el ámbito social y parlamentario, asegurando marcharse «orgullosa» y con la certeza de haber contribuido a dejar un país mejor. Pese a no repetir en las listas tras haber liderado la candidatura de Comuns-Sumar en las generales de 2023 y conseguir que el partido fuera segunda fuerza en Cataluña, la dirigente ha descartado que su marcha suponga una retirada de la primera línea y ha cerrado filas con la confluencia progresista al asegurar que, aunque el Frente Amplio «no es perfecto», representa a «la izquierda que no se resigna», garantizando que se volcará activamente en la campaña electoral para movilizar el voto indeciso.

La confirmación de su salida ha provocado una ola de reacciones en el arco parlamentario, con muestras de afecto y reconocimiento. El portavoz de ERC en el Congreso y candidato del partido a los próximos comicios, Gabriel Rufián, la ha definido como «una de las mejores parlamentarias que ha tenido Cataluña en todo este tiempo», calificándola de figura «dura pero justa». Desde el propio espacio plurinacional, compañeros de bancada como la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, han destacado que la echarán «muchísimo de menos», mientras que dirigentes de Izquierda Unida como Toni Valero y Nahuel González han puesto en valor su perfil ligado a las luchas laborales. Valero la ha ensalzado como una de las oradoras «más elocuentes que han pasado por el Congreso», subrayando que «ha puesto voz al mundo del trabajo porque viene del tajo y tiene siempre los pies en la tierra».