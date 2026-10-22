Anticorrupción se niega a devolver el móvil al exjefe de Gabinete de Sánchez: «Es potencialmente relevante»
MADRID / COLPISA
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Las fiscales se oponen al recurso de Juan Manuel Serrano contra la decisión del juez Santiago Pedraz de conservar el teléfono22 oct 2026 . Actualizado a las 19:10 h.
La Fiscalía Anticorrupción se opone a devolver el teléfono móvil a Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, al estimar que el dispositivo continúa siendo relevante para esclarecer los hechos investigados en