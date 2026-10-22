Anticorrupción se niega a devolver el móvil al exjefe de Gabinete de Sánchez: «Es potencialmente relevante»

Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Chema Moya | EFE

La Fiscalía Anticorrupción se opone a devolver el teléfono móvil a Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, al estimar que el dispositivo continúa siendo relevante para esclarecer los hechos investigados en