Anticorrupción se niega a devolver el móvil al exjefe de Gabinete de Sánchez: «Es potencialmente relevante»

Melchor Sáiz-Pardo, Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos.
Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Chema Moya | EFE

Las fiscales se oponen al recurso de Juan Manuel Serrano contra la decisión del juez Santiago Pedraz de conservar el teléfono

22 oct 2026 . Actualizado a las 19:10 h.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a devolver el teléfono móvil a Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, al estimar que el dispositivo continúa siendo relevante para esclarecer los hechos investigados en

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