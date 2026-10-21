Anticorrupción dice que la trama Leire infló contratos a Cerdán para cobrar mordidas

M. sáiz-pardo / J. ARIAS MADRID / COLPISA

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El ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, a la llegada a uno de sus juicios en el Supremo.
El ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, a la llegada a uno de sus juicios en el Supremo. SERGIO PÉREZ

La reforma de la sede de Mercasa tuvo un sobrecoste de 700.000 euros, de donde derivaron dichas comisiones ilícitas

21 oct 2026 . Actualizado a las 18:21 h.

La Fiscalía Anticorrupción sostuvo este miércoles que Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxón Alonso diseñaron una operación para inflar artificialmente el coste de rehabilitación de la sede de Mercasa y justificar su traslado con

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