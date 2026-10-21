Anticorrupción dice que la trama Leire infló contratos a Cerdán para cobrar mordidas

El ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, a la llegada a uno de sus juicios en el Supremo. SERGIO PÉREZ

La Fiscalía Anticorrupción sostuvo este miércoles que Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxón Alonso diseñaron una operación para inflar artificialmente el coste de rehabilitación de la sede de Mercasa y justificar su traslado con