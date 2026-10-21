Anticorrupción dice que la trama Leire infló contratos a Cerdán para cobrar mordidas
MADRID / COLPISA
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La reforma de la sede de Mercasa tuvo un sobrecoste de 700.000 euros, de donde derivaron dichas comisiones ilícitas21 oct 2026 . Actualizado a las 18:21 h.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo este miércoles que Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxón Alonso diseñaron una operación para inflar artificialmente el coste de rehabilitación de la sede de Mercasa y justificar su traslado con