Acciona reconoce ante el juez pagos de casi dos millones de euros a la empresa de Cerdán y Antxon

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, durante su comparecencia en la comisión de investigación de adjudicaciones de obras públicas del Gobierno Foral que se celebra en el Parlamento de Navarra. Cerdán intervino el 11 de febrero de este año. Jesús Diges | EFE

Acciona Construcción ha reconocido ante el juez que investiga las presuntas mordidas por adjudicaciones del Ministerio de Transportes que Servinabar 2000, la empresa del empresario Antxon Alonso y del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, emitió facturas por 1.957.000 euros, IVA incluido, a la unión temporal de empresas encargada de construir la variante de Logroño. La constructora ha entregado además documentación laboral, controles de presencia y correos electrónicos con los que pretende respaldar los trabajos facturados en una de las obras situadas en el centro del caso Koldo.

El reconocimiento expreso de los pagos figura en un escrito fechado el 15 de octubre y remitido por la multinacional al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el instructor del grueso del caso Koldo. La empresa responde así a un requerimiento judicial del 17 de julio, cursado a petición de Tomás Olarte, exdirectivo de la constructora investigado en esta pieza sobre contratación pública. Debido a su volumen, el material se facilitará a las partes mediante una plataforma digital.

La documentación abarca todas las facturas de Servinabar a la UTE Variante de Logroño, los albaranes y partes de trabajo firmados, las horas trabajadas, los controles de entrada, los vehículos utilizados y los estados mensuales de jornadas. Incluye las actas primera y décima del comité de gerencia y los correos que el técnico superior asignado por Servinabar intercambió con trabajadores, responsables de la UTE y terceros. El escrito acredita el volumen facturado; la comprobación de los servicios y de su correspondencia con los desembolsos corresponde a la investigación.

La adjudicación de la autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete, se produjo el 11 de septiembre de 2019 por 92.416.975,61 euros. La dirección general de Carreteras, entonces dependiente del departamento que dirigía José Luis Ábalos, otorgó el contrato a la UTE formada por Acciona Construcción y Aquaterra. Los investigadores examinan si parte del dinero destinado a la obra acabó canalizada mediante contratos de Servinabar como contraprestación por favorecer adjudicaciones públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado remuneraciones próximas al 2 % en contratos bajo sospecha vinculados a adjudicaciones de obra pública.

Acciona ocupa una posición central en esta vertiente de la causa. El informe patrimonial de la Unidad Central Operativa de julio atribuye el 87,04 % de los ingresos de Servinabar a la constructora o a proyectos vinculados con ella. Otro informe policial había cuantificado en 6.707.294,67 euros las entradas de dinero identificadas directamente con Acciona, el 75,33 % de los ingresos entonces analizados. Son porcentajes calculados con criterios distintos, pero ambos describen la dependencia económica de la sociedad administrada por Antxon Alonso respecto del grupo constructor.

Etapa de Ábalos

Los agentes investigan la relación de esa facturación con distintas obras adjudicadas durante la etapa de Ábalos, así como el eventual papel de su asesor Koldo García y del propio Cerdán en las gestiones. La hipótesis recogida en las diligencias apunta al favorecimiento de constructoras a cambio de comisiones para el entonces ministro y su colaborador. También aparecen bajo examen Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos. La instrucción trata de determinar qué servicios se prestaron realmente, quién intervino en las adjudicaciones y adónde terminó llegando el dinero.

El vínculo de Cerdán con Servinabar constituye otro foco de las pesquisas. La UCO localizó un contrato privado del 2016 sobre la adquisición por el dirigente socialista del 45 % de la sociedad. Los investigadores sostienen que Cerdán y varios familiares disfrutaron de beneficios sufragados directa o indirectamente por la compañía. Su último análisis patrimonial cifra ese aprovechamiento presunto en al menos 323.178,41 euros entre el 2015 y el 2024 e incluye gastos personales y servicios financiados con fondos empresariales.

La Fiscalía considera, además, que todavía falta reconstruir el origen completo de los ingresos de Cerdán. Por esa razón, Moreno acordó el 15 de octubre solicitar a otro instructor de la Audiencia Nacional copia de los dispositivos y documentos intervenidos en el domicilio del exdirigente socialista en Milagro y de la información entregada por el PSOE. El objetivo expresamente fijado es identificar sus fuentes de ingresos y su relación con los contratos investigados. Moreno había autorizado examinar productos bancarios del entorno familiar.

La misma providencia sobre Acciona incorpora una nueva disputa con Antxon Alonso. El fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta pide rechazar la apelación del empresario contra la decisión que le impide acudir a la sede de la UCO para examinar visualmente su teléfono intervenido y la tarjeta SIM. La defensa sospechaba que esta pudo ser utilizada después de la incautación, a raíz de mensajes relacionados, según su interpretación, con su uso en el sur de Francia.

Anticorrupción sostiene que Alonso busca «una excusa para cuestionar la cadena de custodia» y preparar futuros recursos de nulidad. Califica su solicitud de «absurda y no tiene ningún sentido» y recuerda que la UCO certificó que el dispositivo permanece custodiado. La Guardia Civil explicó también que obtener un duplicado de la tarjeta inutiliza la original y advirtió de que los mensajes podían esconder intentos de phishing. Moreno todavía no resuelve la apelación: espera a que concluya el plazo de alegaciones de las demás partes.