Abascal, sobre los altercados registrados en A Coruña: «Es la antesala de lo que nos espera en esta campaña electoral»
ESPAÑA
El líder de Vox asegura que su partido «ya está acostumbrado» a este tipo de protestas de las que responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez22 oct 2026 . Actualizado a las 13:58 h.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves al Gobierno la «organización y planificación» de las protestas en su contra en actos del partido, como las de la víspera en A Coruña y Avilés, y ha asegurado que el objetivo de esta «estrategia deliberada» es impedir que los ciudadanos conozcan sus propuestas, en el marco de la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre.
Los actos que Abascal protagonizó el miércoles en A Coruña por la mañana y Avilés por la tarde derivaron en disturbios, con cargas policiales, detenidos y heridos. El líder de Vox ha sostenido en declaraciones a los medios en Burgos que se trató de «violencia organizada por La Moncloa» que pretende que no aluda «a la mafia, a la corrupción y a los programas políticos que presentan una alternativa». En concreto, ha detallado que los delegados del Gobierno del PSOE «permiten contramanifestaciones a escasos metros» de las ubicaciones en las que Vox lleva a cabo sus actos, y que esto es lo que pasó en A Coruña. «Tienen una voluntad de hostigamiento y de crear violencia» que padecen policías y asistentes a los mítines. Entre los manifestantes, Abascal ha identificado a «jóvenes magrebíes».
En este contexto, el dirigente de Vox ha vaticinado que el Gobierno «no condenará» esta violencia, aunque considera que eventualmente pondrán fin a esta «estrategia deliberada y planificada» porque «no les funcionará». En cualquier caso, Abascal ha garantizado que estos comportamientos no les «asustarán» ni «acallarán» y, durante la precampaña y la campaña electoral, Vox abordará «la trampa de la 'ley de nietos', el intento de eliminar jueces incómodos que investigan a la familia de Pedro Sánchez, la presencia de milicias violentas en las calles y que el Ejecutivo traiciona y miente».
Según Abascal, el Ejecutivo utiliza la violencia en los mítines como una «cortina de humo» para desviar la atención mediática y pública de los casos de corrupción que salpican al PSOE. Asimismo, el líder de la formación ha alertado de que estos incidentes son solo «la antesala de lo que nos espera en esta campaña electoral». Abascal ha mostrado su preocupación por el escenario político actual, recordando las recientes declaraciones de Sánchez en las que afirmaba que gobernaría cuatro años más «de una manera o de otra» y ha hecho un llamamiento a sus votantes para que no se confíen ante los resultados favorables de algunas de las encuestas asegurando que «tenemos en frente a un presidente del Gobierno dispuesto a cometer cualquier tipo de trampa». «No estoy ni seguro ni tranquilo», ha asegurado el líder de Vox.