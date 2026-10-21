Tardón reclama a Defensa todos los datos sobre la incursión de la Armada de Marruecos durante el asalto Ceuta

Melchor Sáiz-Pardo, Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, en Ceuta, tras las llamadas en las redes a una nueva entrada masiva.
Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, en Ceuta, tras las llamadas en las redes a una nueva entrada masiva. Marcos Moreno

La magistrada reclama al jefe del Estado Mayor de la Defensa imágenes de los buques y detalles de posibles encuentros con unidades militares española

21 oct 2026 . Actualizado a las 15:08 h.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado al Ministerio de Defensa que identifique las posibles incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas durante la crisis de Ceuta del pasado

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