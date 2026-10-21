Tardón reclama a Defensa todos los datos sobre la incursión de la Armada de Marruecos durante el asalto Ceuta
MADRID / COLPISA
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La magistrada reclama al jefe del Estado Mayor de la Defensa imágenes de los buques y detalles de posibles encuentros con unidades militares española21 oct 2026 . Actualizado a las 15:08 h.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado al Ministerio de Defensa que identifique las posibles incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas durante la crisis de Ceuta del pasado