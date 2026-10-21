Tardón reclama a Defensa todos los datos sobre la incursión de la Armada de Marruecos durante el asalto Ceuta

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército vigilan la frontera del Tarajal, en Ceuta, tras las llamadas en las redes a una nueva entrada masiva. Marcos Moreno

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado al Ministerio de Defensa que identifique las posibles incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas durante la crisis de Ceuta del pasado