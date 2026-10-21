Sánchez visita Valencia a la sombra de la séptima muerte por el temporal Adam

Una calle inundada tras el paso de la dana por Oliva, Valencia. Rober Solsona | EUROPAPRESS

La luz del sol que iluminó este martes la Comunidad Valenciana arrojó ciertas esperanzas tras el paso devastador de la dana Adam. Después de 72 horas de pesadilla, con acumulados diarios superiores a 700 litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas, los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante evaluaban los daños y trabajaban para regresar cuanto antes a una relativa normalidad.

Esa era la situación cuando Pedro Sánchez llegó a Oliva, una de las localidades en la zona cero, a la sombra de dos nuevas muertes: un hombre de entre 60 y 70 años que se encontró flotando en una cala de Menorca y un agricultor localizado en la Marjal de Pego-Oliva. Ambos fallecimientos se están investigando por dudas de que hayan tenido que ver realmente con las lluvias torrenciales.

Un recibimiento a gritos

El presidente compareció en la ciudad entre los insultos de una treintena de personas, que lo increparon desde detrás del cordón policial con gritos como «hijo de puta», «perro» y «a la cárcel». Al oírlos, los simpatizantes socialistas aplaudieron fuertemente para taparlos y Sánchez empezó su discurso. Antes de nada, dio sus condolencias por las siete víctimas mortales; luego anunció que el Consejo de Ministros declarará zona catastrófica los municipios damnificados y prometió que el Estado aportará recursos y agilizará contrataciones para recuperar cuanto antes la normalidad.

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«Tenemos que estar unidos y cooperar», dijo el presidente antes de agradecer a los miembros de Protección Civil su trabajo y «espíritu de abnegación». En ese momento, porque situaciones como esta «nos tienen que hacer reflexionar a todos», pidió también un «acuerdo de país contra la emergencia climática».

Sánchez estuvo flanqueado por el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y por los titulares de Transición Ecológica, Sara Aagesen; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Ciencia, Diana Morant. «Se ha dado respuesta coordinada por todas las Administraciones —aseveró Llorca— porque esta vez se nos avisó con tiempo de la predicción meteorológica y nos pudimos preparar y coordinar en la gestión de la emergencia. Tenemos que aprender de las situaciones que hemos pasado antes y demostrar a los ciudadanos que estamos a la altura».

Pedro y el lobo

Aunque los mensajes Es-Alert fueron efectivos, habría que mejorar su funcionamiento. Lo comentó el alcalde de Els Poblets (Alicante), José Luis Mas, mientras empezaban los trabajos de reparación en la localidad. Explicó que los vecinos recibieron en sus móviles hasta cuatro alertas: una el sábado, dos el domingo y la definitiva, la madrugada del lunes, poco antes de que el río Girona se desbordase. Según el primer edil, muchos percibieron ese último Es-Alert como «uno más» e hicieron caso omiso. No se desplazaron a los pisos superiores de sus viviendas ante el peligro que esa vez sí era real.

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Por otro lado, aunque en Cataluña el temporal no fue tan intenso como se esperaba y también remitió en Baleares, la Dirección General de Emergencias de la comunidad insular mantuvo las alertas en Mallorca, Ibiza y Formentera. En Palma, las lluvias provocaron el derrumbe parcial del techo en varios locales anexos a un antiguo cine, y obligaron a cerrar un aula de la guardería Son Roca y otras dos de la de Es Molinar. Los bomberos evaluaban a última hora la gravedad de los accidentes. No hubo daños personales que lamentar ni, aparentemente, riesgo en el entorno de los derrumbes.