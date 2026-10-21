Milei manifiesta en Madrid su amistad con Ayuso y Abascal, y lanza graves insultos a Sánchez, quien se declara un «zurdo orgulloso»

Isabel Díaz Ayuso recibe a Javier Milei durante su visita a la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID PRENSA | EFE

Javier Milei visitó este miércoles Madrid por séptima vez desde que asumió la presidencia de Argentina en el 2023. Un acontecimiento cargado de expectación, por el contexto electoral que lo envuelve, así como por lo sucedido en su último viaje a la capital española, en mayo del 2024, cuando llamó «corrupta» a Begoña Gómez y provocó una crisis diplomática con España, con la correspondiente retirada de la embajadora española en Buenos Aires.

Pero, lejos de que el paso del tiempo haya aliviado la tensión entre los dos Ejecutivos, tanto el argentino como los socialistas retomaron las hostilidades este miércoles. El PSOE recibió a Milei con todos los honores y una lona en Ferraz: «Hola, Milei: Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa». Un mensaje que reforzó el propio Pedro Sánchez publicando un vídeo en sus redes sociales presumiendo de ser «zurdo y a mucha honra». Como era previsible, el mandatario iberoamericano no dejó pasar la ocasión y no tardó en responder.

«España padece regularmente el socialismo del siglo XXI con el impresentable dictador de Pedro Sánchez», declaró Milei en un desayuno informativo del Nueva Economía Forum, y tachó al jefe del Ejecutivo de «corrupto» y «delincuente». Pronto respondió el Ministerio de Exteriores con un comunicado, en el que consideró «indigno» el comportamiento del argentino, y que fomentó «un clima de polarización entre españoles» en vísperas del 29N.

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«Patear culos zurdos»

La irrupción de Milei en pleno ambiente electoral tuvo un sonado impacto, tanto en un lado como en otro del tablero político. Desde la derecha, Santiago Abascal mantuvo una videollamada con el jefe del Ejecutivo argentino, en la que este comentó que no hay nada más divertido que «patear culos zurdos». La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se reunió con Milei, quien la abrazó profundamente y no dudó en declararse «un amigo» suyo y de Abascal.

Desde la izquierda, Sánchez no se reunió con el ultra porque este se negó a verlo. Felipe VI, por lo tanto, decidió no recibir tampoco a Milei, aunque el Ejecutivo argentino había mostrado su interés por un encuentro en la Zarzuela.

Sánchez, por su parte, se fue a un acto de precampaña en Burgos, desde donde sostuvo que el argentino está «en la misma peña» que Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal: la de «los recortes, los tijeretazos y la motosierra». En ese sentido, auguró que el 29N los votantes van a mandar al PP y a Vox «al aserradero».