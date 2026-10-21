Lluís Puig ya está en Cataluña y se incorporará el jueves como diputado en el Parlament

Lluis Puig EMMANUEL DUNAND | afp

El exconsejero de Cultura Lluís Puig ya está en Cataluña y se incorporará este jueves como diputado de Junts en el Parlament tras su regreso nueve años después del referéndum unilateral del 1-O, según han informado a Efe fuentes de la formación. En un mensaje en X, Puig ha anunciado su regreso este miércoles a primera hora, después de que se hiciera público el martes por la noche.

«Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la terreta donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre del 2017», ha escrito. Puig, pues, acudirá al Parlament este jueves y podrá participar en el pleno que la cámara catalana celebra esta semana.

El pasado lunes, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmó el levantamiento de las órdenes de detención contra Puig, el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, aunque sin aplicarles todavía la amnistía.

Un acto de bienvenida el jueves por la tarde

En declaraciones a RAC1, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha explicado que recibirá a Puig sobre las 15.00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. «Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima», ha dicho.

El jueves también se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.