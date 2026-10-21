La justicia admite a trámite la querella contra la hermana del ministro Puente por la ley de nietos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 16 de septiembre. Diego Radamés | EUROPAPRESS

La justicia acepta investigar si la hermana del ministro Óscar Puente supuestamente prevaricó a la hora de impartir órdenes de tramitar la nacionalidad española aplicando criterios demasiado laxos. La Plaza 35 de la Sección de