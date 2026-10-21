La justicia admite a trámite la querella contra la hermana del ministro Puente por la ley de nietos

Melchor Sáiz-Pardo / Javier Arias Lomo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 16 de septiembre.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 16 de septiembre. Diego Radamés | EUROPAPRESS

La magistrada abre la vía penal contra la exdirectora general de Justicia pese a la oposición de la Fiscalía, que había solicitado el archivo por cosa juzgada

21 oct 2026 . Actualizado a las 12:43 h.

La justicia acepta investigar si la hermana del ministro Óscar Puente supuestamente prevaricó a la hora de impartir órdenes de tramitar la nacionalidad española aplicando criterios demasiado laxos. La Plaza 35 de la Sección de

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