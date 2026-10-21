La justicia admite a trámite la querella contra la hermana del ministro Puente por la ley de nietos
MADRID / COLPISA
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La magistrada abre la vía penal contra la exdirectora general de Justicia pese a la oposición de la Fiscalía, que había solicitado el archivo por cosa juzgada21 oct 2026 . Actualizado a las 12:43 h.
La justicia acepta investigar si la hermana del ministro Óscar Puente supuestamente prevaricó a la hora de impartir órdenes de tramitar la nacionalidad española aplicando criterios demasiado laxos. La Plaza 35 de la Sección de