Junqueras aboga por que ERC aborde los retos de Cataluña para lograr un independentismo más fuerte

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, junto al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. Andreu Dalmau | EFE

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles que los republicanos apuestan por abordar los retos de Cataluña para conseguir que el independentismo sea más fuerte «democráticamente» ante un Estado español al que acusa de usar herramientas no democráticas, como la represión.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en donde ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo (TS) de este martes de aplicarle la amnistía a él y otros líderes condenados por el 1-O, aunque ha expresado sentir rabia: «Hicimos un referendo, y si no pudo ir más allá fue por las hostias y por la cárcel».

«Está bien explicar que la represión ha sido brutal y ha tenido una afectación que va mucho más allá de las personas estrictamente represaliadas y que afecta a las familias, a muchas familias de este país. Está bien hoy recordarlo y poner en valor la victoria política que esta amnistía representa», ha asegurado.

Ha valorado positivamente que las decisiones políticas se ubiquen en manos de la ciudadanía y no de los jueces y ha apostado porque el independentismo haga frente a los retos de Cataluña, como la vivienda o los salarios, para tener una mayoría social desde la incidencia en las instituciones.

Preguntado por si vincula el hecho de ser el líder catalán mejor valorado según el último sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) con hacer política considerada útil para la ciudadanía, lo ha afirmado: «El objetivo de la represión es justamente meterte en un rincón».

Aliança Catalana

Ha desvinculado la aparición de Aliança Catalana (AC) con un hipotético descontento con la clase política independentista tras el 1-O: «Justamente el referendo del 2017 lo que hizo fue atrasar mucho en el tiempo la aparición de un fenómeno como Aliança Catalana».

Junqueras lo ha argumentado en que su aparición más tardía en comparación con la de otros partidos con ideología similar en otras regiones europeas es porque «la causa de la independencia contribuyó en enorme medida a vehicular muchas expectativas y a frenar la aparición de este tipo de fenómenos».

«Cataluña se ha enorgullecido durante generaciones de ser un proyecto político abierto», ha zanjado.