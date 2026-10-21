IU defiende que Toni Valero concurra por Madrid y rechaza las críticas del «fulano» Pablo Iglesias

El líder de IU, Antonio Maíllo. JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este miércoles que el líder andaluz, Toni Valero, concurra a las elecciones generales del 29N por la circunscripción de Madrid en vez de por alguna provincia andaluza, y ha rechazado las críticas del referente de Podemos Pablo Iglesias, de quien ha cuestionado que tenga «principio de autoridad», y al que en un momento dado ha aludido como «fulano».

Así se ha expresado durante una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que el también portavoz del grupo Por Andalucía ha justificado que Valero concurrirá por Madrid como candidato al Congreso del Frente Amplio y ha argumentado que los estatutos de IU pautan que el ganador de las primarias internas para designar al principal referente electoral de la formación concurra por Madrid, salvo que la organización estime lo contrario de forma excepcional.

Al respecto, Maíllo ha explicado que Valero se alzó con la victoria en ese proceso interno y eso implica que sea el candidato de IU para toda España y su mayor exponente electoral, dado que le han votado las bases no solo de Andalucía sino del resto del país. «Nosotros seguimos el ámbito estatutario y el cumplimiento de nuestras normas y nuestra aspiración a que la clase trabajadora no tiene patria», ha abundado el líder de IU.

Al hilo de dicha inclusión de Toni Valero en la lista del Frente Amplio por Madrid Pablo Iglesias publicó un mensaje en su cuenta en la red social X en la que sostuvo que «si IIU presenta a su líder en Andalucía como número 3 de la lista por Madrid al Congreso, en lugar de presentarlo por Málaga o Sevilla de 1, es porque no confían en obtener ningún diputado por Andalucía».

Preguntado por este comentario del que fuera líder de Podemos, el dirigente de IU ha replicado cuestionando que se le haga «referencia de autoridad a declaraciones de ese señor», en alusión a Pablo Iglesias, tras lo que ha reivindicado que IU es «una organización muy seria», que puede tener «debilidades, virtudes y defectos, pero respeta los procedimientos».

Además, ha aprovechado para relatar que, cuando él decidió dar «un paso» hacia Andalucía para liderar la candidatura de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas, porque entendió que «era el papel» que le «tocaba en momentos muy complicados», hubo quien le «preguntaba que cómo el coordinador federal de IU se presentaba por Andalucía». «Pues porque la organización establece sus mecanismos, yo también establezco mis prioridades, y lo hacemos», ha dicho Maíllo que respondía a ese cuestionamiento y ha lamentado que «hubo gente que intentó erosionar» y que «todavía no han pedido disculpas».

«A todos se nos calienta la boca, y hay gente que todavía no ha pedido disculpas» por «decir» que su decisión de concurrir a las elecciones andaluzas era «una operación para dar el salto de aquí después a Madrid». Maíllo ha incidido en señalar que «hubo unas declaraciones que socavaron mucho ese debate, y hubo gente que se lanzó a las tertulias» con ese mensaje, y se ha preguntado «dónde está esa operación».

Por otro lado, sobre las personas que compondrán las listas del Frente Amplio por las provincias andaluzas, Maíllo ha recordado a preguntas de los periodistas que el plazo para que los partidos presenten sus listas concluye el próximo 26 de octubre, y el «equipo» de IU Andalucía, como el del «resto de organizaciones» que se han integrado en dicha confluencia de partidos de izquierda, «están abordando ese debate y, cuando se tenga» el resultado, «se tendrá noticia del mismo», ha agregado para concluir.