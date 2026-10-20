La importancia de los tres quintos del Senado

Vista del hemiciclo del Senado. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

El pacto que plantea Feijoo con Vox en el Senado busca contrarrestar los efectos del acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio. La posibilidad de alcanzar los tres quintos de la Cámara Alta es crucial para que el PP pueda sacar adelante nombramientos en órganos constitucionales sin tener que pactar con el PSOE y también ante una eventual reforma de la Constitución.

La Carta Magna otorga así al Senado una relevancia institucional que va más allá de su papel como cámara de segunda lectura. Entre esas competencias está la de proponer a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado. La ley establece que las candidaturas se seleccionen entre las presentadas por los parlamentos autonómicos. Los otros ocho magistrados son propuestos por el Congreso, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con el reparto constitucional.

Diez vocales del CGPJ

Al Senado le corresponde elegir a diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos. Seis del turno judicial y cuatro al de juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio. El reparto de los diez puestos del Senado puede ser determinante para la composición del órgano.

La Cámara Alta elige también a seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas. Los otros seis los designa el Congreso. La elección requiere tres quintos de cada Cámara. La composición del Tribunal de Cuentas puede condicionar el funcionamiento de una institución que examina el uso de fondos públicos.

Reforma de la Constitución

El nombramiento del Defensor del Pueblo requiere inicialmente tres quintos de los miembros del Congreso y la posterior ratificación por la misma mayoría del Senado. Si no se alcanzan esas mayorías, se formulan nuevas propuestas y, una vez conseguida la mayoría de tres quintos en el Congreso, basta con la mayoría absoluta del Senado para completar la designación.

La Constitución exige, como regla general, tres quintos de los miembros de cada Cámara para aprobar una reforma constitucional. Si no hay acuerdo, se puede constituir una comisión paritaria de diputados y senadores para elaborar una propuesta común. Si tampoco se alcanza la mayoría requerida, existe una vía alternativa: siempre que el Senado haya respaldado el texto por mayoría absoluta, el Congreso puede aprobarlo por dos tercios. Además, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras puede solicitar un referendo dentro de los quince días siguientes a la aprobación.