Feijoo exigirá un tiempo de residencia en España a los nacionalizados para poder tener derecho al voto

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, presenta su llamado Contrato con España. SERGIO PEREZ / EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó este martes que, en caso de llegar al Gobierno, planteará limitar el derecho al voto de los españoles residentes en el exterior a aquellos que hayan residido en España durante un tiempo mínimo. Preguntado sobre si con esa medida se separaría la nacionalidad del derecho al voto, respondió: «Sí, claro». A su juicio, «una cosa es tener un pasaporte y otra cosa es tener derecho a voto».

«Cuando la gente no ha residido nunca en España y puede tener alguna posibilidad de tener un pasaporte español, de acuerdo con la ley y con unos requisitos que vamos a fortalecer, no significa que eso conlleve inmediatamente el derecho al voto», explicó. En este sentido, precisó que el censo exterior se denomina precisamente Censo Electoral de Residentes Ausentes y subrayó que es la residencia «lo que da derecho al voto a alguien que haya residido en España».

El líder del PP indicó que eso es lo que hacen otros países europeos. «Vamos a hacer lo que hace la inmensa mayoría de los países europeos, que exigen un tiempo mínimo de residencia para poder votar, que es lo mínimo que se puede hacer: tener conocimiento de la situación del país, tener información adecuada y suficiente para saber y orientar el voto de forma adecuada», sostuvo.

Apuntó que desde hace años «por mucho pasaporte que se tenga y por mucho que se haya residido en España, no pueden votar en las municipales si residen en el exterior».

Colar a 2,4 millones de votantes

La medida se implantaría mediante una «ley orgánica de nacionalidad» que fortalecerá, además, «los requisitos para poder obtener un pasaporte español». Feijoo argumentó que a Pedro Sánchez le han pillado haciendo trampas con la ley de nietos al intentar «colar 2,4 millones de nuevos votantes» y se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional no irá contra los principios y la jerarquía de la norma que han establecido el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central. «No se atreverá a hacer un disparate de esta naturaleza», dijo sobre el tribunal de garantías.

Lo que plantea Feijoo podría afectar a ciudadanos nacionalizados españoles mediante la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el 2007 por el Gobierno de Zapatero, en caso de que tampoco hayan vivido en España. Personas que, en los años transcurridos desde entonces, han podido votar en las elecciones generales.

Feijoo admitió que el PP está buscando una «fórmula» con Vox para impedir que el PSOE controle el Senado tras su pacto con el Frente Amplio y otras fuerzas en la Cámara Alta, porque sería «un error facilitar al sanchismo» ese control. Explicó que actualmente ya ha habido pactos con Vox en varias comunidades que han permitido que los de Santiago Abascal tengan cinco escaños en el Senado. «Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox», apostilló.

«Ellos saben hasta dónde podemos llegar. Saben que tenemos sentido de Estado. Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula», indicó sobre la posibilidad de alcanzar ese pacto en el Senado.

Feijoo reclamó «respeto y discreción» a la hora de arbitrar ese sistema que impida al PSOE y a sus socios controlar el Senado. «Tenemos el compromiso de optar no solo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino también de poder conseguir los tres quintos. Yo trabajaré para ello», concluyó.