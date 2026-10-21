Feijoo anuncia «la mayor ayuda de la historia» para el acceso de los jóvenes a la vivienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado este miércoles que si gobierna tras el 29N los jóvenes contarán con «la mayor ayuda de la historia» para comprar una vivienda, y para ello pondrá en marcha medidas como bonificaciones en el IRPF, deducciones fiscales, avales y aplazamientos de impuestos durante la hipoteca. En el acto de clausura de un acto en Sevilla sobre vivienda junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, Feijoo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya «no quiere hablar» de vivienda pese a ser la «coartada» para convocar los comicios y se ha comprometido también a aprobar en sus primeros cien días en Moncloa la Ley del Suelo, la Ley Antiokupación y la Ley de Propiedad Horizontal.

El líder popular ha reiterado su compromiso de construir al menos un millón de viviendas si logra gobernar, una promesa que se ha plasmado en su contrato con España presentado esta semana.

«Si los españoles nos dan la confianza, los jóvenes tendréis la mayor ayuda de la historia para comprar una vivienda, y esa ayuda es que podáis emplear el fruto de vuestro trabajo en comprar una casa», ha asegurado Feijoo, quien ha añadido que serán medidas concretas para menores de 40 años que adquieran por primera vez una vivienda, de forma que no caigan «en la desesperanza y en la desolación».

«Yo me comprometo que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes: La Ley del suelo, la Ley contra la okupación y la Ley de reforma de la propiedad horizontal. Esto es un compromiso concreto. 100 días, tres proyectos legislativos», ha afirmado Feijoo, para añadir que ya tienen hechas esas normas y no las van a «improvisar». A su entender, esas normas cambiarán la «seguridad jurídica» en España.

El líder de la oposición ha avanzado que todos aquellos alquileres que tienen que renovarse próximamente, el PP les va a «concretar deducciones fiscales para inquilinos y propietarios que prorroguen sus contratos hasta tres años con subidas de la renta por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). »Esto va a ser un contrato, un contrato fiscal«, ha aseverado.

En materia de okupación, ha dicho que «él tiene toda la sensibilidad con el ciudadano que cumple y toda la firmeza con los jetas». A su entender, para que un país funcione también es fundamental respetar la propiedad privada. «Y con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas», ha exclamado.