El exconselleiro Julio García Comesaña liderará la lista del PPdeG por Pontevedra

Julio García Comesaña, que se incorpora a las listas del PP para las elecciones generales como número uno por Pontevedra, en un pleno en el Parlamento Xoán A. Soler

Los partidos ultiman sus parrillas de salida. Las formaciones, federaciones y coaliciones pueden presentar desde hoy sus candidaturas al Congreso y al Senado para las generales del 29 de noviembre, un plazo que estará abierto hasta las doce de la noche del próximo lunes. Por primera vez, se exigen listas cremallera por género, integradas por mujeres y hombres ordenados de forma alternativa.

pp

El núcleo duro de Feijoo. Génova confirmó que su secretario general, el ferrolano Miguel Tellado, liderará la lista por A Coruña, Francisco Conde por Lugo, Ana Belén Vázquez por Ourense, y el exconselleiro Julio García Comesaña por Pontevedra. Este último tendrá que dejar su escaño en el Parlamento autonómico cuando sea elegido como diputado del Congreso. Las portavoces Ester Muñoz y Alicia García liderarán las de León y Ávila, respectivamente. También encabezarán listas los vicesecretarios Cuca Gamarra (La Rioja), Elías Bendodo (Málaga), Juan Bravo (Sevilla), y Carmen Fúnez (Ciudad Real). Se desconoce el papel de Alma Ezcurra, salvo que elabora el programa electoral. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, irá de número uno por Barcelona; y la lista de Madrid estará encabezada por Alberto Núñez Feijoo, quien podría llevar de número dos a la coportavoz Cayetana Álvarez de Toledo.

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psoe

Robles, segunda de Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rescata a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como número dos por Madrid, un puesto que solo ocupó en el 2016, quien adelanta a Félix Bolaños, en tercer lugar, y Fernando Grande-Marlaska, en quinto. Sánchez coloca a once ministros en puestos de salida de las listas al Congreso. El PSdeG propuso a Obdulia Taboadela, Patricia Otero, Carmen R. Dacosta y Abel Losada para encabezar las listas por A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente.

vox

El medallista Cristian Toro. Santiago Abascal lidera la lista de la ultraderecha en la capital, seguido de Montse Lluis; Juan Sergio Redondo, líder del partido en Ceuta; Pepa Millán, portavoz en el Congreso, y Cristian Toro, medallista olímpico criado en Viveiro.

frente amplio

Tesh Sidi, número dos. La diputada de Más Madrid Tesh Sidi será la número dos de la lista de Frente Amplio en la capital, por detrás de Emilio Delgado, una vez que la titular de Sanidad, Mónica García, renuncia a presentarse a las generales. Y en tercer lugar, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero. La lista por Barcelona la lidera la exalcaldesa Ada Colau, que será la candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno.

podemos

Irene Montero. La eurodiputada y exministra de Igualdad será la candidata de la formación morada a la Presidencia. Las personas de su equipo ganaron en todas las candidaturas, excepto en Badajoz para el Congreso, y en Vizcaya, Granada, Huelva, Sevilla y Lanzarote para el Senado.

bng

Consello nacional, el sábado. El Bloque ratificará sus candidaturas al 29N en un consello nacional que celebrará el próximo sábado. La portavoz nacional Ana Pontón pretende aumentar su representación en las Cortes Generales, que durante esta legislatura estuvo en manos del diputado Néstor Rego y la senadora Carme da Silva.

erc

Rufián y los amnistiados. Tras intensas negociaciones y un pulso con la cúpula de Esquerra, Gabriel Rufián encabezará la lista de su partido por Barcelona. Además, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa estarán en las listas para las generales en posiciones simbólicas tras ser amnistiados por el Tribunal Supremo por el referendo ilegal del 1-O.

pnv

Maribel Vaquero. La asamblea nacional del PNV aprobó el pasado fin de semana sus listas al 29N. Las del Congreso las liderarán Maribel Vaquero por Guipúzcoa, Idoia Sagastizabal por Vizcaya, y Gorka Urtaran por Álava.

junts

Repite Míriam Nogueras. Los secesionistas catalanes definieron el pasado sábado sus candidaturas. La portavoz Míriam Nogueras repite como cabeza de lista por Barcelona a la Cámara Baja, Josep Maria Cruset lo hará por Tarragona, Marta Madrenas por Gerona e Isidre Gavín por Lérida. Su secretario general, Jordi Turull, fue amnistiado del delito de malversación.