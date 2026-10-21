Dos visitas incómodas para agitar a la izquierda
REDACCIÓN / LA VOZ
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El boicot a Abascal en A Coruña y el viaje de Milei a Madrid alimentan la polarización y envían un mensaje hacia los más fieles de cada bando22 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Quisieron sus respectivas agendas que Javier Milei y Santiago Abascal, inseparables compañeros de motosierra hasta la fecha, no coincidiesen ayer en las mismas coordenadas geográficas. El presidente argentino entraba este miércoles por la mañana en