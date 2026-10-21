Dos disidentes de la izquierda abertzale llevaban teléfonos vía satélite y manuales sobre actos violentos en su detención

David Guadilla / David S. Olabarri BILBAO / COLPISA

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Sede de la Audiencia Nacional
Sede de la Audiencia Nacional BENITO ORDOÑEZ

El magistrado de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de ambos, acusados de terrorismo

21 oct 2026 . Actualizado a las 13:09 h.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos jóvenes detenidos el sábado tras presentarse en la comisaría de la Ertzaintza de Irún acusados de

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