Dos disidentes de la izquierda abertzale llevaban teléfonos vía satélite y manuales sobre actos violentos en su detención
BILBAO / COLPISA
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El magistrado de la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de ambos, acusados de terrorismo21 oct 2026 . Actualizado a las 13:09 h.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos jóvenes detenidos el sábado tras presentarse en la comisaría de la Ertzaintza de Irún acusados de