Ceuta eleva el pulso con Sánchez y lo denuncia ante el Supremo por su «inactividad»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una rueda de prensa. FERNANDO CALVO / EFE

El Gobierno de Ceuta recrudece la disputa con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El equipo de Juan Jesús Vivas recurre a la vía judicial e interpone un recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supremo, para que Moncloa aligere la tramitación de los expedientes de los migrantes que llegaron de forma ilegal a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, tras el Consejo de Gobierno en el que se decidió elevar el pulso con Sánchez tras no haber obtenido respuesta de un primer requerimiento presentado por la ciudad autónoma el pasado 18 de septiembre. Un gesto que prueba que, lejos de calmarse las aguas, Vivas sigue presionando a Moncloa por su «inactividad» en la crisis.

Acusaciones de inacción

Una de las acusaciones principales que el presidente ceutí ha dirigido al Gobierno central, una vez empezó a señalar sus responsabilidades en la entrada masiva de más de 70.000 personas provenientes de Marruecos, ha sido la desatención de sus obligaciones constitucionales «antes, durante y después» de lo acontecido en las costas ceutíes. Y en esa dirección va la última decisión tomada por el Ejecutivo local, que optó por activar la vía judicial para de redoblar la presión sobre Moncloa.

A pesar de que desde el Ministerio de Política Territorial insisten en la movilización de recursos en Ceuta, que ha permitido el retorno a Marruecos de más de 12.700 personas desde el 10 de agosto, en el Gobierno ceutí aseguran que ninguna de las personas que llegaron a la ciudad autónoma ha sido devuelta a través de un procedimiento de expulsión o devolución. En este sentido, precisaron, estos trámites se han ejecutado por voluntad de los migrantes o mediante una expulsión por haber cometido algún delito.

«Efectivamente, recibimos un requerimiento que se ha contestado pertinentemente de manera denegatoria porque, semana tras semana, lo que se ha demostrado a través del trabajo intenso coordinado por el ministro Ángel Víctor Torres es todo lo contrario a inacción», defendió la portavoz del Gobierno, Elma Saiz tras el Consejo de Ministros.