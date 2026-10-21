Biedma declaró a Pedraz que los investigadores del caso David Sánchez le dijeron que «les estaban presionando»
BADAJOZ / COLPISA
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La jueza afirmó en la Audiencia Nacional que los intentos de coacción estaban «llegando hasta los investigadores, cosa que nunca antes había pasado»21 oct 2026 . Actualizado a las 16:42 h.
La magistrada Beatriz Biedma relató ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las presiones que recibieron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron el contrato del