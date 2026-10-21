Biedma declaró a Pedraz que los investigadores del caso David Sánchez le dijeron que «les estaban presionando»

La jueza Biedma, a la derecha, sala de la Audiencia Nacional acompañada de su hermana y abogada Mariscal | EFE

La magistrada Beatriz Biedma relató ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las presiones que recibieron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron el contrato del