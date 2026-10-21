Anticorrupción afirma que existe una probabilidad «muy alta» de que el novio de Ayuso pagara medio millón en sobornos a un directivo de Quirón
MADRID / COLPISA
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La Fiscalía sospecha que González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin actividad a la esposa del presidente del gigante sanitario para recompensarle21 oct 2026 . Actualizado a las 16:51 h.
La Fiscalía considera «muy alta» la probabilidad de que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encubriera el pago de un favor al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, mediante la