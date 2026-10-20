Vota y opina: ¿Qué te parece que el Gobierno haya decidido estirar el Consejo de Ministros hasta las elecciones con diferentes decretos?

Pedro Sánchez durante su mitin en Zaragoza. Marcos Cebrián | EUROPAPRESS

Desde que Sánchez convocó elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, el Gobierno está estirando el Consejo de Ministros para aprobar distintos decretos sociales. Este proceso ya se inició con la reaprobación de las leyes de vivienda o la puesta en marcha por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz para decidir una subida del salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo ha bautizado los martes de consejo como «martes sociales», lo que ha desatado las críticas de la oposición, que califican las medidas como electoralistas y, en muchos casos, difícilmente realizables. Y a ti, ¿qué te parece lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez?

Vota y deja tu opinión en comentarios.