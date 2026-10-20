Vota y opina: ¿Qué te parece que el Gobierno haya decidido estirar el Consejo de Ministros hasta las elecciones con diferentes decretos?
REDACCIÓN
ESPAÑA
El ejecutivo bautiza los consejos de ministros como «martes sociales» y la oposición carga contra lo que consideran electoralismo y medidas en algunos casos irrealizables20 oct 2026 . Actualizado a las 13:33 h.
Desde que Sánchez convocó elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, el Gobierno está estirando el Consejo de Ministros para aprobar distintos decretos sociales. Este proceso ya se inició con la reaprobación de las leyes de vivienda o la puesta en marcha por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz para decidir una subida del salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo ha bautizado los martes de consejo como «martes sociales», lo que ha desatado las críticas de la oposición, que califican las medidas como electoralistas y, en muchos casos, difícilmente realizables. Y a ti, ¿qué te parece lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez?
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