El Tribunal Supremo aplica la amnistía a Junqueras, Bassa, Turull y Romeva

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, a la exconsejera Dolors Bassa y los exconsejeros Jordi Turull y Raul Romeva, que estaban inhabilitados hasta el 2031 los dos primeros, y hasta el 2030 los dos segundos, de manera que ya pueden presentarse a las elecciones.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del procés, en aplicación de la ley de amnistía y al asumir en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsejera Bassa.

Y como ya hiciera este lunes el magistrado Pablo Llarena al confirmar la anulación de la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont, la Sala critica al Constitucional al considerar que «la innecesaria grandilocuencia» de la corte de garantías «revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional» del Supremo.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó el procés y ponente del auto, señala que las críticas del Constitucional a la interpretación de la Sala de lo Penal para no perdonar la malversación son «consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto».

«La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia», señala.

Y aduce que la resolución suscrita por la mayoría del bloque progresista de la corte de garantías «encierra una descalificación que alcanza a otros catorce magistrados que han defendido la interpretación que ahora se considera vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva».

El magistrado remarca que cinco magistrados del TC mostraron su disconformidad con la mayoría y, por tanto, que el «significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida».

En este sentido, defiende que «el auto que se deja sin efecto a raíz de la sentencia que otorga el amparo se atuvo a la interpretación reiterada sobre el delito de malversación mantenida durante décadas y que forma parte del acervo jurisprudencial».

«La resolución que otorga el amparo a Bassa no es interpretada por esta Sala como la manifestación de un conflicto institucional con el Tribunal Constitucional, sino como una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica», destaca.