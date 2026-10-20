Sánchez exprimirá los consejos de ministros preelectorales para lanzar su campaña

Pedro Sánchez y Óscar Puente en un mitin en Valladolid. Photogenic / Claudia Alba | EUROPAPRESS

Hasta el final de las elecciones del 29N, el Gobierno continuará con sus funciones. Y esa es la baza que el presidente Pedro Sánchez quiere aprovechar para sacar tajada en la campaña electoral y remontar los sondeos que prometen alternancia política. Los dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso fueron reaprobados por el Consejo de Ministros como pistoletazo de salida y terminaron aprobándose. Son solo dos. El jefe de los socialistas tiene pólvora para toda la carrera electoral.

Este mismo martes, el equipo de Gobierno apuntará al voto joven y aprobará el Estatuto del Estudiante Universitario para reconocer el derecho al paro académico, total o parcial, así como el despliegue de ayuda psicológica para estudiantes a fin de facilitar el acceso a dicha atención, un reclamo social que arrastra el Ejecutivo desde la anterior legislatura. Además, también aprobará una partida de 45 millones para crear 2.000 nuevas plazas de residencias universitarias para que los estudiantes desplazados esquiven el mercado de la vivienda.

El objetivo de Sánchez es poner un cuentagotas de medidas reclamadas por la sociedad civil para distribuir anuncios a lo largo de la campaña. Como dijo el día que convocó las elecciones, se trata de que «el Gobierno seguirá gobernando» hasta la cita electoral, a finales de noviembre, cuando el Ejecutivo entre en funciones hasta que el Congreso invista presidente y este forme uno nuevo.

Sánchez se guarda varias de las medidas más importantes de la legislatura para jugar la carta electoral más valiosa de un partido cuando ostenta el Gobierno: aprobar lo que otros solo pueden prometer. La más importante, no obstante, no es suya, sino de Sumar. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, ideada por la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que prometió subir el SMI el 7 %. Aunque se apruebe, no se vería su efecto hasta el 2027.

Agenda social

Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desea también lanzar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, otra promesa que pretende hacer frente al modelo de «privatización» que los socialistas y sus socios han denunciado que quiere ejecutar la oposición.

El tema es más amplio, puesto que además se pretende ampliar la pensión a colectivos concretos, como los de víctimas del terrorismo o los de protección a hijos huérfanos por casos de violencia de género. En ambos casos, se plantea una subida que alcance el doble del SMI. La titular de Seguridad Social, Elma Saiz, prevé también la aprobación de las pensiones de viudedad a las parejas de hecho que compartan hijos, mejorar las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves o triplicar hasta 300 euros los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

El Gobierno tiene planeado que se aprueben los dos decretos de vivienda que nacieron a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal y que alumbró la acampada de la Puerta del Sol. Una medida con la que se pretende seducir al clamor popular descontento con el espacio a la izquierda del PSOE, que no ha conseguido unificarse. El mejor filón electoral de Sánchez.

O BNG eríxese como a «alternativa antifascista»

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, reivindicou á súa formación como «a alternativa en Galicia» para concentrar «o voto democrático e antifascista» nas eleccións xerais. Ademais, puxo en valor o seu traballo na lexislatura cos acordos de investidura. «Apelamos ao pobo galego a que lle dea máis forza ao BNG para que Galicia teña tamén máis capacidade como nación, como suxeito político de defender os seus intereses», instou á vez que recalcou que «os resultados serían maiores e mellores» con máis deputados no Congreso.