El relato de un hombre que ha vivido dos riadas en Oliva: «Ni punto de comparación con 1987, esto es una catástrofe»

Un grupo de personas, el lunes en Oliva tras ser rescatadas con una excavadora. Manuel Bruque | EFE

El entramado de pequeñas vías de acceso, muchas de ellas entre naranjos, a las zonas más cercanas a las playas de la Safor (Valencia) ha reventado a causa de la dana Adam. Caminos asfaltados para dar servicio a urbanizaciones que han proliferado a lo largo de los años han quedado anegados. A estos núcleos solo se ha podido acceder por el aire, con todoterrenos y vehículos de la UME... o con excavadoras. En una de ellas, concretamente subido en una pala, salió de su casa Roberto.

Pasada la una de la tarde del lunes acabó la pesadilla que ha vivido por segunda vez. «Esta [riada] no tiene ni punto de comparación con la de 1987. Esto es una catástrofe», asevera el hombre de 72 años a quien el agua pilló en el mismo lugar que hace casi cuatro décadas: «En la caseta donde residimos». Se refiere a él y su mujer, Dolores, que llega al casco urbano de Oliva del mismo modo, subida a la pala.

«Vamos, que hay criaturas que están heladas», comenta señalando a un par de niños el operario de la empresa Pavasal, que ha cedido unas cuantas excavadoras para rescatar a parte de los cientos de vecinos que han quedado atrapados en el litoral de la localidad. «Después hablamos, que voy empapado», dice Roberto. Se toma un par de horas para volver a coger el teléfono: «¡Perdona, hijo! Es que he ido a comprar pan. Llevaba sin comer nada desde ayer. Hemos pasado una noche... tapados mi mujer y yo con una manta, los dos completamente mojados y con el temor de ver cómo subía el agua».

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Roberto ha reformado su caseta desde las inundaciones de 1987, ahora es tres escalones más alta, pero «aún así el agua subió 40 o 50 centímetros más que entonces». Relata una noche de auténtico terror, aún mayor sabiendo lo que ocurrió durante la dana del 2024. «Empezó a entrar el agua y veíamos cómo empezaba a subir el nivel. Comenzaron a flotar los muebles y las dos neveras que tengo. Una de ellas me golpeó en la cabeza», recuerda. La pareja de septuagenarios se encaramó a la buhardilla: «Ahí hemos permanecido toda la madrugada».

Tenían una última opción, que es la que salvó a muchos de sus vecinos: «Hay una ventana y ya estaba preparada para salir como pudiéramos y quedarnos en el tejado». No fue necesario, pero quizás esto sí que haya retrasado su rescate. Roberto cuenta que cada vez que veía pasar un helicóptero agitaba las manos, esperando a que llegara su turno, incluso llamó dos veces al 112. Pero nadie los atendió hasta que apareció la excavadora de Pavasal: «Estamos muy agradecidos a la empresa, que ha sacado a mucha gente de la zona».

Ahora Roberto y Dolores son conscientes de que se enfrentan a semanas complicadas. Inciertas. «Tengo que mirar a ver qué me cubre el seguro, porque la verdad es que yo no lo he tenido que utilizar nunca», señala el hombre: «Ahí lo hemos dejado todo, a ver si baja el nivel del agua y podemos ir a ver cómo está. Teníamos el coche y la moto, que son nuevos, y se han quedado casi cubiertos... ¡Ya veremos!».

Muchas familias afectadas

La historia del matrimonio es la de muchas personas que tuvieron que armarse de paciencia y permanecer horas y horas a la espera del rescate. Algunos incluso echaron mano de amigos o familiares para poder salir de sus casas. Esta fue la situación de Sonia y Manolo, que residen con sus dos hijos pequeños en la planta baja de un edificio en la playa de Bellreguart. «Se dieron cuenta gracias al perro, que empezó a caminar por el piso y escucharon cómo chapoteaba», precisa Irma, tía de la pareja.

La familia pasó la madrugada en un rellano. Calados hasta los huesos, sobresaltados... y sin un lugar adonde ir. Hasta que contactaron con Irma y Neiser —hijo de esta y que tiene una tabla de paddle surf— porque, como en casi toda la zona, era imposible entrar y salir con vehículos convencionales. Ante la incertidumbre de cuándo llegarían los efectivos encargados de los rescates, la alternativa fue navegar cuando la Policía Local informó a la gente de que ya no había peligro por las avenidas de agua. «Al menos sacar a los dos niños», señalaba Neiser.

Otro grupo de jóvenes, mientras tanto, montaron un kayak y ofrecieron ayuda a cualquier vecino de la zona. Como otro vecino, también llamado Manolo, atrapado por un cúmulo de casualidades: «Me he venido el fin de semana a arreglar un par de cosas en el chalé porque lo tenemos en venta. Decidí quedarme el domingo, de hecho estuve viendo tranquilamente el fútbol». El hombre se fue a dormir y, al levantarse de la cama, se hundió en agua casi hasta las rodillas: «Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo que pasaba».

Pero para sorpresa la de Kristine y su familia, unos alemanes que se han cruzado media Europa para pasar diez días de vacaciones junto al Mediterráneo. «Está mi madre en una casa que ha alquilado. Ella no puede salir y nosotros tampoco podemos llegar», contaba, desesperada. Sabe que su madre está bien, pero en el asiento de atrás hay un par de niños y un perro, todos ellos hartos de quemar kilómetros. La última parada, frente a una de las zonas anegadas por las que resulta imposible transitar, no es desde luego la esperada: «Llegábamos hoy a descansar y ahora... pues tendremos que buscar un hotel para pasar la noche».

La madrugada del 19 de octubre va a ser inolvidable para miles de personas. El Centro Polivalente de Oliva ha sido el epicentro de la ayuda, donde han llegado las personas rescatadas que no tienen dónde pasar la noche. Por la zona pasea una mujer con su perro anciano. Son ya las cuatro de la tarde y el sol se atreve a asomar, al fin, entre las lunes. «Llovía de una forma en la que no lo había visto jamás. Caía agua de todos los sitios. Nosotros vivimos en un tercer piso y nos caló el agua por las paredes. No quiero ni pensar en lo que habrá pasado la gente que se quedó atrapada», aventura.