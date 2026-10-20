La ministra de Vivienda ve justificada la huelga y pide a las administraciones que tomen nota

Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado este martes su «absoluto respeto» a las movilizaciones convocadas por los sindicatos ante la situación de la vivienda en España y ha pedido a las administraciones que tomen nota de sus reivindicaciones y adopten medidas.

«Cuando los salarios se absorben por las rentas del alquiler, yo entiendo que los trabajadores y las trabajadoras estén preocupadas porque suban sus salarios y porque bajen los alquileres», ha afirmado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha considerado que esta situación justifica las movilizaciones sindicales.

La ministra ha subrayado que los sindicatos están ejerciendo un derecho constitucional, añadiendo que estos tendrán que dirigir sus protestas a las administraciones responsables y que estas, a su vez, tendrán que «tomar nota y tomar decisiones».

En este contexto, Rodríguez ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de vivienda, poniendo a modo de ejemplo la creación del Ministerio que dirige.

No obstante, ha reconocido que la respuesta al problema de la vivienda requiere también medidas regulatorias, y ha apuntado a las dificultades para avanzar en esta materia por la falta de una mayoría parlamentaria, como es el caso de los dos reales decretos-ley que el Ejecutivo llevó al Congreso a finales de septiembre y que la Cámara rechazó, lo que provocó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones generales adelantadas para el próximo 29 de noviembre.