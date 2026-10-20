Hallan muerto a un agricultor cerca de Oliva tras las inundaciones de la dana Adam

Una unidad de los bomberos valencianos circula por una avenida inundada en la localidad valenciana de Oliva este lunes Natxo Francés | EFE

Los servicios de rescate han hallado el cadáver de un agricultor en la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam, y se investiga si esta muerte está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales. La dana Adam mantendrá este martes en aviso a cinco provincias tras las intensas lluvias y tormentas descargadas en el litoral mediterráneo desde el pasado viernes. Un temporal que ha provocado la muerte de al menos cinco personas en el país y ha requerido un millar de rescates.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá avisos por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera; Barcelona y Gerona. Asimismo, habrá avisos amarillos por lluvias en Jaén, La Palma y El Hierro, así como por tormentas en Barcelona y Girona. Girona también tendrá aviso por fenómenos costeros.

Pese a la alerta, se confirma que los peores días ya han pasado y, en concreto, la Comunidad Valenciana deja atrás la emergencia meteorológica tras concluir las alertas vigentes en su territorio. Según datos del Centro de Coordinación de Emergencias, se han registrado un total de 1.876 incidentes desde las 13.57 del pasado viernes, 17 de octubre, hasta las 7.00 horas de este martes.

Inestabilidad en el este peninsular y Baleares

No obstante, la Aemet ha avanzado que esta mañana se mantendrá una situación de inestabilidad en el este peninsular y Baleares, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos y habrá chubascos con tormenta. Estos, según recoge Europa Press, se prevén fuertes en Baleares y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes y que se registren acumulados significativos. También es probable que a primeras horas se registren precipitaciones localmente muy fuertes en puntos del litoral sureste. En el resto de la Península habrá un tiempo más estable, con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en el oeste y el Cantábrico y nubosos por lo demás, con precipitaciones aisladas en zonas de Andalucía, el centro peninsular y el Cantábrico que podrían ser localmente fuertes en puntos de Jaén.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Inundaciones en el municipio de Oliva tras el paso de la dana Adam Guardia Civil

Cesarán las precipitaciones durante el día

A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a cesar de sur a norte y los cielos quedarán poco nubosos. La excepción estará en el noroeste, donde el acercamiento de un frente tenderá a cubrir los cielos. También nevará en zonas altas del Pirineo. Por su parte, en las islas occidentales de Canarias se registrarán cielos nubosos con chubascos que podrían ser fuertes y persistentes en El Hierro, sin descartar que también lo sean en La Palma. En el resto habrá cielos nubosos. Asimismo, se registrarán bancos de niebla matinales en zonas de montaña y de ambas mesetas.

Clases suspendidas y carreteras cortadas

Aún es pronto, no obstante, para anunciar la vuelta a la normalidad en los territorios azotados por la dana Adam. Este martes, aún se mantiene la suspensión de las clases en seis municipios de la Comunidad Valenciana: El Verger y Els Poblets (Alicante); Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles (Valencia). Una situación bien diferente a la de ayer, cuando más de 100.000 alumnos no acudieron a los centros educativos. En cuanto a los cortes al tráfico, la DGT aún restringe la circulación en tramos de nueve carreteras de la Comunidad Valenciana y en tres de Andalucía.