El Gobierno cifra en 12.705 los migrantes que han retornado de Ceuta a Marruecos y en 3.331 los menores filiados

La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El Gobierno ha cifrado en 12.705 los migrantes que han retornado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto y en 3.331 los menores filiados. Así lo ha expresado la ministra de Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha actualizado las cifras de los migrantes que entraron de forma masiva e irregular en Ceuta el 30 y 31 de julio. En concreto, ha detallado que 12.142 son retornos voluntarios y 536 expulsiones.

En este sentido, ha recordado que el domingo se produjo una nueva operación en la ciudad autónoma, en la que se desalojaron distintos espacios en la barriada Poblado Regulares, en el Tarajal y también en el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). «Se han trasladado a los inmigrantes mayores de edad para afiliaciones y para triajes», ha apuntado.

De la misma manera, ha indicado que, actualmente, hay habilitadas 7.477 plazas en recursos temporales para los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

En cuanto a los menores migrantes, Saiz ha señalado que hay 3.331 atendidos en el Sistema de Protección autonómico, 107 han sido reubicados por reagrupación familiar en la Península y 181 han sido trasladados a comunidades autónomas, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Además, la ministra ha informado de que han sido remitidos 63 expedientes a Marruecos para que se lleve a cabo la reagrupación familiar de menores.

En materia de seguridad, el Ejecutivo ha realizado 11.375 patrullas de vigilancia e informativas, con un total de 5.237 efectivos desplegados en la ciudad. Sobre la actividad escolar, la asistencia a clases en los colegios de Ceuta se mantiene con una asistencia «en torno al 90 %». «Son datos que se enmarcan dentro de la normalidad», ha añadido Saiz.

Finalmente, en el ámbito sanitario, el 83 % de los migrantes en recursos están vacunados y de las 211 camas hospitalarias disponibles que hay en la ciudad autónoma, hay 100 ocupadas, 20 de ellas por migrantes.